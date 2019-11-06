Фундаментальных факторов для движения пары доллар/рубль в район годовых минимумов не видно - Алор Брокер

Рубль в паре с долларом во вторник с утра пытался развить пятничный успех, но по итогам дня российская валюта все же закрылась ослаблением к "американцу". Пока пара доллар/рубль находится ниже района поддержки 63,6-63,8, ей "открыта дорога" в район годовых минимумов 62,6. "Но фундаментальных факторов для такого движения мы не видим и склоняемся к мысли, что пробой окажется ложным и пара вновь уйдет к комфортной для себя отметке 64", - отмечает в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.