Силы фондовых "быков" иссякают - Алор Брокер

Силы фондовых "быков" иссякают, российский рынок акций откроется в среду в слабом "минусе", говорится в комментарии Алор Брокер.

Во вторник российский рынок акций в очередной раз переписал исторические максимумы по индексу Мосбиржи, но затем началась нисходящая тенденция. И вроде бы внешний фон был неплохим, и нефть росла, в моменте проколов отметку 63 доллара за баррель, но продолжения роста так и не последовало. Это говорит о том, что силы покупателей заканчиваются и начинается осторожная фиксация прибыли по многим бумагам, отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Нет ни сил, ни поводов и для продолжения роста на Западе: основные американские индексы закрылись около нуля. В среду фьючерсы на них торгуются в очень слабом "минусе".

"Такая картина говорит о том, что российский рынок акций откроется в слабом "минусе", и, если не появятся новые позитивные новости, то нисходящая тенденция будет превалировать. Однако открывать "шорты" по каким-либо бумагам очень опасно. Быть может, тем, кто хочет заработать на падении рынка, стоит попробовать это сделать на продаже фьючерса на индекс РТС или Мосбиржи, но с очень короткими "стопами", - указывает Алексей Антонов.