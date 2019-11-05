Рубль продолжает повышаться к бивалютной корзине на надеждах снижения торговой напряженности между США и КНР

Москва. 5 ноября. Доллар отыграл значительную часть потерь, евро продолжает активно снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем.

Курс доллара США составил 63,53 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,37 руб./EUR1, подешевев на 58,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,76 копейки - до 66,61 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растерял значительную часть роста к доллару, но продолжает уверенно расти к евро на вечерних торгах следом за динамикой пары "евро-доллар" на рынке Forex, участники которого отреагировали на рост выше прогноза индекса деловой активности в сфере услуг США.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта в предшествующем месяце, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 53,8 пункта, сообщает MarketWatch.

Подындекс, показывающий уровень новых заказов в сфере услуг США, в октябре увеличился до 55,6 пункта с 53,7 пункта в предыдущем месяце, а индикатор предпринимательской активности - до 57 пунктов с 55,2 пункта. Индекс занятости поднялся до 53,7 пункта по сравнению с 50,4 пункта в сентябре.

Тем не менее, торговый конфликт между США и Китаем продолжает оказывать негативное влияние на бизнес: подындекс новых экспортных заказов упал до минимума более чем за два года в октябре - 50 пунктов против 52 пункта месяцем ранее.

Тем не менее, участники рынков полны позитива относительно того, что Китай и США близки к подписанию торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса". Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Чуть ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно, уже в ноябре соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Кроме того, в воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei. Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, на торгах вторника, после длительных праздничных выходных, рубль показывает заметную позитивную динамику. "Рубль укрепляется на вечерних торгах, хотя и чуть менее заметными темпами в паре с долларом, чем в первой половине дня. Позитивная динамика вызвана положительными комментариями представителей США и Китая относительно торговых переговоров между странами. В честности, речь идет о сообщениях СМИ, что и американские, и китайские переговорщики готовы пойти на некоторые уступки. Кроме того, стало известно, что обсуждается встреча в штате Айова, на которой может быть заключена первая часть сделки. Рынок очень чувствителен к этой теме, поэтому сейчас все отыгрывают связанный с ней новостной позитив", - подчеркнула Наумова.

"Рубль начинал день с бодрого укрепления, достигнув в моменте отметки 63,175 за доллар. (. . .) На фоне улучшения внешней ситуации у инвесторов больше оснований для покупки риска, чем для бегства от него. Соответственно, рубль сохраняет привлекательность за счет сильных фундаментальных показателей, а также перспектив дальнейшего замедления инфляции при относительно высокой ставке. Некоторые аналитики уже ждут снижения темпа роста цен до 3,0% в текущем году. Соответственно, на позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62,0-63,0 за доллар, чем на ослабление", - отметил ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть продолжают активно расти вечером во вторник после скачка по итогам предыдущей сессии на позитивных сигналах относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,46% - до $63,04 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,41% - до $57,34 за баррель.

В центре внимания трейдеров также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 ноября на 78,36 копейки, до 63,248 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1 рубль 5,82 копейки, до 70,4203 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился во вторник на 62,2 копейки по отношению к пятнице, 1 ноября, и составил 63,3016 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 46,26 копейки и составил 63,3517 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 648,395 млн, из которых $712,192 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 936,203 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 92,78 копейки по отношению к пятнице, до 70,4256 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 79,62 копейки и составил 70,40987 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR707,923 млн, из которых EUR217,299 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR490,624 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 5 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 210 млрд рублей (при лимите 1 трлн 210 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 216 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 29 октября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 304,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 750 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 304,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых.

Кроме того, Банк России 5 ноября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 36,8 млрд рублей (при лимите 1 трлн 700 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 36,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,41% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта - до 6,68% и 6,7% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 6,75%, 6,83% и 6,83% соответственно.