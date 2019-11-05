Цены евробондов РФ умеренно снизились во вторник вслед за негативной динамикой UST

Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне оптимистичных ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 21 базисный пункт по отношению к закрытию 4 ноября и составила 113,98% от номинала, что соответствует доходности 2,8% годовых (рост на 6 базисных пунктов к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК опустилась на 9 базисных пунктов относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 100,75% от номинала (их доходность выросла на 4,5 пункта - до 1,62% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1,5 пункта и составил 118 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 88 базисных пунктов - до 126,83% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 4,1% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 86 базисных пунктов - до 122,79% от номинала (доходность выросла также на 5 пунктов и составила 4,065% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году потеряли в цене по отношению к понедельнику 17 пунктов, опустившись до 110,1% от номинала, что соответствует доходности 3,04% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году снизились в цене на 7 базисных пунктов, до 109,56% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 2,27% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 102 базисных пункта - до 118,39% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 4,13% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 35 базисных пунктов, до 107,22% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 3,18% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций немного снизились вслед за падением интереса глобальных инвесторов к "защитным активам", каковыми традиционно выступают US Treasuries. Таким образом, растущие ставки американских казначейских обязательств стимулируют рост доходностей и отечественных евробондов. В свою очередь основным фактором, под давлением которого участники рынка продают US Treasuries и покупают более рискованные акции, выступают ожидания скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. Вместе с тем, некоторую поддержку еврооблигациям России оказывают растущие цены на нефть. Кроме того, в случае, если в ближайшее время произойдет снижение рейтинга ЮАР из-за экономических и финансовых проблем в этой стране, то Россия может получить бонус в виде перетока средств глобальных инвесторов, так как в целом российские страновые показатели весьма неплохие, и наши долговые бумаги выглядят довольно привлекательными. Таким образом, текущая ценовая коррекция российских еврооблигаций пока не говорит о каком-то ухудшении отношения инвесторов к отечественным активам, все движения сейчас лишь повторяют динамику базовых активов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.