Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи во главе с "Роснефтью"

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум, после чего скорректировался, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум почти за год бумаги "Роснефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2949,55 пункта (+0,7%, максимум дня и новый пик - 2963,71 пункта), индекс РТС - 1460,5 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар подрос до 63,62 рубля (+0,08 рубля), утром курс опускался ниже 63,2 руб./$1.

Выросли акции "Роснефти" (+3,9%, до 451,4 рубля - максимум с ноября 2018 года), "Мосбиржи" (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%).

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

ПАО "Полюс" в третьем квартале 2019 года увеличило EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, до $705 млн, сообщила компания. По сравнению со вторым кварталом текущего года EBITDA выросла на 17%. Всего за 9 месяцев EBITDA "Полюса" составила $1,797 млрд, что на 30% превышает результат января-сентября прошлого года.

Индексы в США в понедельник обновили максимумы на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, на Гавайях и в Аляске, отметил Росс.

По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, из тех, что уже отчитались о результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

В Азии во вторник также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40 прибавляют по 0,2%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,1%).

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год (пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%). В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 53,8 пункта, сообщает MarketWatch.

Нефть во вторник сохраняет восходящий импульс, цена Brent к 18:50 МСК на $2,3 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,99 за баррель (+1,4% и +0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $57,27 за баррель (+1,3% и +0,6% в понедельник).

В центре внимания трейдеров находятся также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ растет пятую неделю подряд, как и ключевые глобальные рынки акций. Это ралли вызвано отчасти более сильными в сравнении с прогнозами финансовыми результатами корпораций за третий квартал, смягчением монетарной политики центробанками, опубликованными на прошлой неделе сильными данными по рынку труда в США, а также возобновлением надежд на торговые переговоры, которые должны усилить оптимизм рынков на этой неделе.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ во вторник отыграл оптимизм, который накрыл глобальный рынок в начале недели. США и КНР демонстрируют успешность переговоров по торговым вопросам, намекая на отмену импортных пошлин. Для отечественных компаний это означает снятие множества рисков экспортных поставок. В лидеры дня вырвалась "Роснефть", бумаги "Газпрома" позитивно отреагировали на назначение официальной даты церемонии начала поставок газа в Китай по восточному маршруту - церемония состоится 2 декабря. Позитивно на прогресс переговоров США и КНР отреагировал сектор металлургии. Бумаги "АЛРОСА" торговались в "минусе" на новостях о снижении цен De Beers. Под давлением находились акции Polymetal (MOEX: POLY) и ГМК "Норникель", которые были перегреты в предыдущие недели.

Рубль сохраняет привлекательность за счет сильных фундаментальных показателей, а также перспектив дальнейшего замедления инфляции при относительно высокой ставке. Некоторые аналитики уже ждут снижения темпа роста цен до 3,0% в текущем году. Соответственно, на позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 руб./$1, чем для ослабления.

Объявленные планы по первичному размещению акций Saudi Aramco многие на рынке трактуют в качестве сигнала, что Эр-Рияд будет предпринимать усилия по поддержанию котировок на достаточно высоком уровне в ближайшие недели. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо вовсе заявил о том, что предварительные оценки указывают на потенциал роста рынка в будущем году. Он также сообщил, что ОПЕК будет приветствовать вступление Бразилии, хотя официального запроса пока не было, кроме заявления президента страны о наличии такого желания. В целом в ОПЕК полагают, что потребности в нефти картеля будет сокращаться в ближайшие пять лет из-за роста добычи в ряде стран, включая сланцевое производство в США. К 2024 году в ОПЕК прогнозируют производство нефти и конденсата на уровне 32,8 млн б/с.

Основной позитив на рынках продолжает черпаться из новостей по торговым переговорам. Накануне вечером Financial Times и Wall Street Journal сообщили о том, что США могут отменить импортные пошлины на $112 млрд китайского экспорта. Соответственно, рынки рассчитывают на то, что глобальная экономика сможет стабилизироваться, полагает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, после длинных выходных российский рынок акций сходу установил новый исторический рекорд индекса МосБиржи, после чего движение индекса скорректировалось на фоне укрепления рубля. В целом рынок акций подхватил волну оптимизма внешних рынков. Текущий "risk on" можно объяснить как сигналами об успешной подготовке США и КНР к заключению первой части торговой сделки, так и ростом надежд на Brexit со сделкой после проведения досрочных парламентских выборов 12 декабря. Американские биржевые индексы получают дополнительную поддержку со стороны сезона корпоративных отчетностей - на текущий момент две трети из отчитавшихся компаний показали результат лучше ожиданий аналитиков.

На фоне увеличения риск-аппетитов котировки нефти Brent вышли в зону $62-63 за баррель, поддержав рост стоимости акций отечественных нефтяников. Особенно во вторник выделилась "Роснефть", бумаги которой подогрели также позитивные операционные результаты за 9 месяцев и ожидания хороших финансовых результатов за третий квартал, которые нефтяная компания обнародует в среду.

В среду внимание участников торгов будет по-прежнему сфокусировано на новостном фоне, связанном с торговой сделкой США и КНР, макроэкономической статистике и корпоративных новостях. Выходящие в среду свежие данные Минэнерго США по недельным изменениям запасов нефти в случае позитивных показателей способны отправить котировки "черного золота" в зону $63-64. Помимо "Роснефти" свои финансовые результаты за третий квартал по МСФО может опубликовать "Башнефть" (MOEX: BANE).

Покорение отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи, несмотря на ее близость к текущим уровням, может оказаться непростой задачей на фоне признаков технической перекупленности. Есть вероятность умеренной краткосрочной коррекции перед штурмом "круглой" рекордной вершины. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на среду - 2925-2975 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, накануне публикации отчетности по МСФО "Роснефть" опубликовала производственную отчетность за 9 месяцев: среднесуточная добыча углеводородов выросла на 0,6%, а объем реализации нефтепродуктов через розничный канал вырос на 10% в годовом выражении. Также неплохой отчет по МСФО опубликовал "Полюс".

Дешевеют золото, никель и серебро, что оказало давление на Polymetal и "Норникель". Внешние рынки акций растут за счет оптимистичных новостей по торговым переговорам между США и Китаем: Штаты могут отменить уже введенные пошлины на китайские товары объемом $112 млрд, а американские компании близки к получению разрешения на работу с Huawei. Китай может расширить активные покупки американской сельскохозяйственной продукции и предпринять усилия по снижению курса юаня. Однако остается открытым вопрос о дате и месте заключения первоначального соглашения после отмены саммита АТЭС в Чили.

Рынок нефти помимо общего оптимизма поддерживается новостями об IPO акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, параметры которого могут быть опубликованы в ближайшие недели. На текущей неделе важными станут публикации корпоративной отчетности ведущих российских компаний - "Роснефти", ВТБ, "Полюса", "Детского мира", "АЛРОСА", "Мосбиржи".

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, прогнозы на подписание анонсированного этапа торгового соглашения США-КНР уже в ноябре становятся все более зримыми. И чем более определенными будут становиться планы на встречу Трампа и Си Цзиньпина, тем охотнее будут покупать нефть в ожидании прогресса в торговых переговорах двух крупнейших мировых экономик.

Дополнительными аргументом "быков" по нефти остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение на 5 единиц, до 691 штуки. Добыча нефти в США пока не реагирует на такое снижение и остается на рекордных уровнях в 12,6 млн б/с, а запасы находятся в тренде сезонного роста.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+6,5%, до 1,012 рубля - максимум с апреля 2017 года), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,4%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,4%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,8%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+2,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,7%).

Совет директоров ПАО "Мостотрест" планирует на заседании 5 ноября обсудить рекомендации относительно выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года, сообщила компания. Также совет планирует рассмотреть созыв внеочередного собрания акционеров. Как сообщалось, акционеры "Мостотреста" на годовом собрании 6 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2018 год.

Подешевели акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-6,4%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,7%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-4,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4%).

Совет директоров ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+0,1%, до 97,1 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 5,06 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,739 млрд рублей, отсечка реестра акционеров состоится 17 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,231 млрд рублей (из них 10,419 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).