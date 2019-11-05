.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи во главе с "Роснефтью"
.
ГЛАВНОЕ
Снижение ставки не переломило ситуацию с кредитованием
Совокупное кредитное предложение в экономике остается низким, говорится в мониторинге Минэкономразвития. Начавшееся в июле снижение ключевой ставки пока не изменило тенденцию замедления банковского кредитования
 
Разрешения на разные виды деятельности бизнес будет получать по единым правилам
Компании и их сотрудники должны получать разрешения на разные виды деятельности – лицензии, сертификаты, аккредитации и т. д. – по единым правилам, считает Минэкономразвития. Определить их оно предлагает в законе "Об основах разрешительной...
 
Россия занимает пятое место в мире по числу пользователей смартфонов
Россия занимает 7-е место в мире по вовлеченности людей в цифровую экономику и 5-е место по числу пользователей смартфонов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН-2019 в воскресенье в Бангкоке,...
 
Номера в российских отелях подешевели на 20%
Средние цены на номера в российских отелях за девять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, снизились на 19,5% — до 5,6 тыс. рублей, сообщили "Известиям" в аналитическом центре консалтинговой компании Cushman & Wakefield....
 
05 ноября 2019 года 19:18

Рынок акций РФ начал неделю с обновления максимума индекса МосБиржи во главе с "Роснефтью"

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум, после чего скорректировался, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум почти за год бумаги "Роснефти".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2949,55 пункта (+0,7%, максимум дня и новый пик - 2963,71 пункта), индекс РТС - 1460,5 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар подрос до 63,62 рубля (+0,08 рубля), утром курс опускался ниже 63,2 руб./$1.

Выросли акции "Роснефти" (+3,9%, до 451,4 рубля - максимум с ноября 2018 года), "Мосбиржи" (+3,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%).

Просели акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

ПАО "Полюс" в третьем квартале 2019 года увеличило EBITDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 31%, до $705 млн, сообщила компания. По сравнению со вторым кварталом текущего года EBITDA выросла на 17%. Всего за 9 месяцев EBITDA "Полюса" составила $1,797 млрд, что на 30% превышает результат января-сентября прошлого года.

Индексы в США в понедельник обновили максимумы на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, на Гавайях и в Аляске, отметил Росс.

По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, из тех, что уже отчитались о результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

В Азии во вторник также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (FTSE, CAC 40 прибавляют по 0,2%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 снижается на 0,1%).

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год (пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%). В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в октябре увеличился до 54,7 пункта с 52,6 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали повышения всего до 53,8 пункта, сообщает MarketWatch.

Нефть во вторник сохраняет восходящий импульс, цена Brent к 18:50 МСК на $2,3 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $62,99 за баррель (+1,4% и +0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $57,27 за баррель (+1,3% и +0,6% в понедельник).

В центре внимания трейдеров находятся также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ растет пятую неделю подряд, как и ключевые глобальные рынки акций. Это ралли вызвано отчасти более сильными в сравнении с прогнозами финансовыми результатами корпораций за третий квартал, смягчением монетарной политики центробанками, опубликованными на прошлой неделе сильными данными по рынку труда в США, а также возобновлением надежд на торговые переговоры, которые должны усилить оптимизм рынков на этой неделе.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ во вторник отыграл оптимизм, который накрыл глобальный рынок в начале недели. США и КНР демонстрируют успешность переговоров по торговым вопросам, намекая на отмену импортных пошлин. Для отечественных компаний это означает снятие множества рисков экспортных поставок. В лидеры дня вырвалась "Роснефть", бумаги "Газпрома" позитивно отреагировали на назначение официальной даты церемонии начала поставок газа в Китай по восточному маршруту - церемония состоится 2 декабря. Позитивно на прогресс переговоров США и КНР отреагировал сектор металлургии. Бумаги "АЛРОСА" торговались в "минусе" на новостях о снижении цен De Beers. Под давлением находились акции Polymetal (MOEX: POLY) и ГМК "Норникель", которые были перегреты в предыдущие недели.

Рубль сохраняет привлекательность за счет сильных фундаментальных показателей, а также перспектив дальнейшего замедления инфляции при относительно высокой ставке. Некоторые аналитики уже ждут снижения темпа роста цен до 3,0% в текущем году. Соответственно, на позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 руб./$1, чем для ослабления.

Объявленные планы по первичному размещению акций Saudi Aramco многие на рынке трактуют в качестве сигнала, что Эр-Рияд будет предпринимать усилия по поддержанию котировок на достаточно высоком уровне в ближайшие недели. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо вовсе заявил о том, что предварительные оценки указывают на потенциал роста рынка в будущем году. Он также сообщил, что ОПЕК будет приветствовать вступление Бразилии, хотя официального запроса пока не было, кроме заявления президента страны о наличии такого желания. В целом в ОПЕК полагают, что потребности в нефти картеля будет сокращаться в ближайшие пять лет из-за роста добычи в ряде стран, включая сланцевое производство в США. К 2024 году в ОПЕК прогнозируют производство нефти и конденсата на уровне 32,8 млн б/с.

Основной позитив на рынках продолжает черпаться из новостей по торговым переговорам. Накануне вечером Financial Times и Wall Street Journal сообщили о том, что США могут отменить импортные пошлины на $112 млрд китайского экспорта. Соответственно, рынки рассчитывают на то, что глобальная экономика сможет стабилизироваться, полагает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега компании "БКС Премьер" Александра Бахтина, после длинных выходных российский рынок акций сходу установил новый исторический рекорд индекса МосБиржи, после чего движение индекса скорректировалось на фоне укрепления рубля. В целом рынок акций подхватил волну оптимизма внешних рынков. Текущий "risk on" можно объяснить как сигналами об успешной подготовке США и КНР к заключению первой части торговой сделки, так и ростом надежд на Brexit со сделкой после проведения досрочных парламентских выборов 12 декабря. Американские биржевые индексы получают дополнительную поддержку со стороны сезона корпоративных отчетностей - на текущий момент две трети из отчитавшихся компаний показали результат лучше ожиданий аналитиков.

На фоне увеличения риск-аппетитов котировки нефти Brent вышли в зону $62-63 за баррель, поддержав рост стоимости акций отечественных нефтяников. Особенно во вторник выделилась "Роснефть", бумаги которой подогрели также позитивные операционные результаты за 9 месяцев и ожидания хороших финансовых результатов за третий квартал, которые нефтяная компания обнародует в среду.

В среду внимание участников торгов будет по-прежнему сфокусировано на новостном фоне, связанном с торговой сделкой США и КНР, макроэкономической статистике и корпоративных новостях. Выходящие в среду свежие данные Минэнерго США по недельным изменениям запасов нефти в случае позитивных показателей способны отправить котировки "черного золота" в зону $63-64. Помимо "Роснефти" свои финансовые результаты за третий квартал по МСФО может опубликовать "Башнефть" (MOEX: BANE).

Покорение отметки 3000 пунктов по индексу МосБиржи, несмотря на ее близость к текущим уровням, может оказаться непростой задачей на фоне признаков технической перекупленности. Есть вероятность умеренной краткосрочной коррекции перед штурмом "круглой" рекордной вершины. Прогнозный диапазон по индексу МосБиржи на среду - 2925-2975 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, накануне публикации отчетности по МСФО "Роснефть" опубликовала производственную отчетность за 9 месяцев: среднесуточная добыча углеводородов выросла на 0,6%, а объем реализации нефтепродуктов через розничный канал вырос на 10% в годовом выражении. Также неплохой отчет по МСФО опубликовал "Полюс".

Дешевеют золото, никель и серебро, что оказало давление на Polymetal и "Норникель". Внешние рынки акций растут за счет оптимистичных новостей по торговым переговорам между США и Китаем: Штаты могут отменить уже введенные пошлины на китайские товары объемом $112 млрд, а американские компании близки к получению разрешения на работу с Huawei. Китай может расширить активные покупки американской сельскохозяйственной продукции и предпринять усилия по снижению курса юаня. Однако остается открытым вопрос о дате и месте заключения первоначального соглашения после отмены саммита АТЭС в Чили.

Рынок нефти помимо общего оптимизма поддерживается новостями об IPO акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco, параметры которого могут быть опубликованы в ближайшие недели. На текущей неделе важными станут публикации корпоративной отчетности ведущих российских компаний - "Роснефти", ВТБ, "Полюса", "Детского мира", "АЛРОСА", "Мосбиржи".

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, прогнозы на подписание анонсированного этапа торгового соглашения США-КНР уже в ноябре становятся все более зримыми. И чем более определенными будут становиться планы на встречу Трампа и Си Цзиньпина, тем охотнее будут покупать нефть в ожидании прогресса в торговых переговорах двух крупнейших мировых экономик.

Дополнительными аргументом "быков" по нефти остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение на 5 единиц, до 691 штуки. Добыча нефти в США пока не реагирует на такое снижение и остается на рекордных уровнях в 12,6 млн б/с, а запасы находятся в тренде сезонного роста.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,7%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+6,5%, до 1,012 рубля - максимум с апреля 2017 года), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,4%), ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+4,4%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+4,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (+3,8%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,5%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+2,9%), ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,7%).

Совет директоров ПАО "Мостотрест" планирует на заседании 5 ноября обсудить рекомендации относительно выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года, сообщила компания. Также совет планирует рассмотреть созыв внеочередного собрания акционеров. Как сообщалось, акционеры "Мостотреста" на годовом собрании 6 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2018 год.

Подешевели акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-6,4%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (-4,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,7%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,6%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (MOEX: RLMN) (-4,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4%).

Совет директоров ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+0,1%, до 97,1 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 5,06 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,739 млрд рублей, отсечка реестра акционеров состоится 17 декабря.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,231 млрд рублей (из них 10,419 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 ноября 2019 года 19:42
Рубль продолжает повышаться к бивалютной корзине на надеждах снижения торговой напряженности между США и КНР
Москва. 5 ноября. Доллар отыграл значительную часть потерь, евро продолжает активно снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем.    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 19:13
Цены евробондов РФ умеренно снизились во вторник вслед за негативной динамикой UST
Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне оптимистичных ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 19:09
Альфа-банк снизил оценку акций НОВАТЭКа на 2%, подтвердив рекомендацию "держать"
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1414 рублей до 1387 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 19:00
Покупки российских акций во вторник поддерживала ситуация на рынке энергоносителей - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок начал неделю ростом на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, покупки в наших акциях поддерживала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше 62,5 доллара...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 18:45
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - NIKE, Inc.: покупка от текущих уровней: $89,86; целевой уровень: $96; стоп-лосс: $87,2; ожидаемая доходность: +6,8%; временной горизонт удержания позиции - 60...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 18:08
Цель на конец года по индексу РТС - 1545 пунктов - ITI Capital
Цель аналитиков ITI Capital на конец года по индексу РТС - 1545 п., или +6% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Наша цель на конец года по Газпрому - 280 руб., что обусловлено объявлением дивидендной политики в конце ноября, в соответствии с которой мы ожидаем роста...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 17:29
Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет - в долгосрочной - Julius Baer
Рост цен на золото натолкнулся на сопротивление со стороны снижения рисков рецессии по сравнению с концом лета и ослабления внешнеторговой напряженности между США и Китаем, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Тем...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 16:54
На пути к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи вероятен технический откат - БКС
Покорение отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, несмотря на ее близость к текущим уровням, может оказаться непростой задачей на фоне признаков технической перекупленности. Возможна умеренная краткосрочная коррекция перед "штурмом" "круглой" рекордной вершины, говорится в комментарии "БКС...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 16:05
У рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 за доллар - "Открытие Брокер"
а позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 за доллар, чем на ослабление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль начинал день с бодрого укрепления, достигнув в моменте отметки 63,175 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 15:42
Рост предложения толкает вниз котировки железной руды - Julius Baer
Потребление стали должно постепенно снижаться, что приведет к сокращению производства, спрос на железную руду также будет падать, в то время как поставки будут продолжать рост, приводя к смещению рыночного баланса и дальнейшему снижению цен, говорится в комментарии Julius Baer. Ситуация с...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 15:36
Рубль уверенно растет к доллару и евро на позитиве относительно переговоров между США и КНР и дорожающей нефти
Москва. 5 ноября. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем и на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 15:14
Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет в долгосрочной - Julius Baer
Рост цен на золото натолкнулся на сопротивление со стороны снижения рисков рецессии по сравнению с концом лета и ослабления внешнеторговой напряженности между США и Китаем. Тем не менее, котировки уверенно держатся около 1500 долларов США за унцию. Потенциал роста котировок золота снижается в...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 14:47
Нефть дорожает на позитивной макростатистике - Julius Baer
Цены на нефть в пятницу выросли на макроэкономических данных, которые позитивно отразились на деловой уверенности, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Несмотря на хрупкость ситуации на...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 14:23
Аналитики ГК "ФИНАМ" рекомендуют покупать акции Facebook, потенциал роста - 19,5%
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Facebook Inc. - ИТ-разработчика и оператора социальных сетей с рыночной капитализацией более $500 млрд., говорится в пресс-релизе "ФИНАМа". Бумагам присвоена рекомендация...    читать дальше
.
05 ноября 2019 года 13:50
VEON: недавно размещенный VIP’25 отыграл премию первичного размещения, VIP’23 (купон 7,25%) остается привлекательным - Уралсиб
Результаты VЕON за 3 кв. 2019 г. отражают достаточно напряженную конкурентную ситуацию на российском рынке мобильной связи при сохранении сильной динамики компании на ряде других рынков, в частности, на украинском, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". При этом компания генерирует довольно...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.