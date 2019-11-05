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05 ноября 2019 года 19:00
Покупки российских акций во вторник поддерживала ситуация на рынке энергоносителей - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок начал неделю ростом на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, покупки в наших акциях поддерживала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше 62,5 доллара за баррель. Также сохранению "быками" инициативы способствовала, по мнению эксперта банка, динамика западных фондовых площадках, где днем ранее прошла уверенная волна роста, а индекс S&P500 смог установить новые исторические максимумы. В результате, к 18:00 мск индекс МосБиржи подтянулся на 0,3%, поднявшись в район 2940 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Роснефти и МосБиржи, прибавившие более 3%. Хуже рынка торговались бумаги Алросы и МРСК ЦП, потерявшие 1,5% и 1,8% соответственно. "Российский рынок продолжает двигаться в рамках восходящего тренда и устанавливать новые исторические максимумы, - комментариует Богдан Зварич. - При этом индекс МосБиржи подходит к важному психологическому уровню - 3000 пунктов. Приближение к нему может активизировать фиксацию игроками прибыли по длинным позициям на опасениях разворота и коррекционного снижения, что будет препятствовать дальнейшему продвижению рынка вверх. В случае же начала коррекционного движения ближайшими поддержками для рынка выступят отметки 2840, 2780 и 2730 пунктов. Последний уровень, совместно со среднесрочным трендом ускорения, берущим начало от минимумов декабря прошлого года, создадут двойную поддержку, способную стать точкой возобновления роста".
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Компании упоминаемые в новости: Газпром
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