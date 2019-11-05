ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital.

Первая инвестиционная идея - NIKE, Inc.: покупка от текущих уровней: $89,86; целевой уровень: $96; стоп-лосс: $87,2; ожидаемая доходность: +6,8%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

Nike, Inc. - американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. С точки зрения технического анализа цена сейчас находится на важном горизонтальном уровне поддержки. Отбой от него очень вероятен.

3. Последний квартальный отчёт компании оказался лучше ожиданий, причем, как выручка, так и прибыль.

4. Инвесторы отмечают недавние приобретения множества технологических стартапов, которые сигнализируют о том, что Nike мыслит нестандартно и в инновациях опережает многих своих конкурентов.

5. Сильный рост продаж продукции компании онлайн.

6. Назначение нового гендиректора компании было неожиданным, но рынок уж слишком негативно отреагировал на это событие. Думаю, разобравшись, что ничего плохого не произошло, инвесторы снова начнут покупать данную бумагу. А пока у нас есть шанс купить хороший актив по привлекательной цене.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет в декабре.

2. Цена не выглядит слишком дешевой.

Вторая инвестиционная идея - The Coca-Cola Company: продажа от текущих уровней: $53,14; целевой уровень: $50; стоп-лосс: $54,8; ожидаемая доходность: +5,9%; временной горизонт удержания позиции - 20 дней.

The Coca-Cola Company - американская пищевая компания, крупнейший мировой производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков.

Привлекательность идеи:

1. Текущая цена акций компании выглядит достаточно высокой, P/E 29,4.

2. С точки зрения технического анализа мы наблюдаем "медвежий сигнал" - цена пробила диагональный уровень поддержки восходящего тренда.

3. Возрастающая долговая нагрузка компании.

4. Акционерный капитал компании падает в последние годы.

5. Выручка снижается с 2012 года.

6. Высокий уровень дивидендных выплат (payout ratio = 85%) в сочетании с падающим денежным потоком может привести к снижению дивидендов в будущем, что может напугать долгосрочных инвесторов.

Риски открытия позиции:

1. Последний квартальный отчет оказался лучше ожиданий.

2. У компании сохраняется высокая маржинальность (net margin = 23,5).

Третья инвестиционная идея - The TJX Companies, Inc.: покупка от текущих уровней: $58,65; целевой уровень: $62,7; стоп-лосс: $56,7; ожидаемая доходность: +6,9%; временной горизонт удержания позиции - 60 дней.

TJX Companies, Inc. - американская транснациональная корпорация, специализирующаяся на торговый центрах.

Привлекательность идеи:

1. Стабильные финансовые показатели компании.

2. С точки зрения технического анализа мы видим, что цена пробила важный горизонтальный уровень сопротивления и тестирует его в качестве поддержки. Это сигнал на покупку.

3. Генеральный директор Target на днях заявил, что настроен оптимистично по отношению к потребителю в преддверии праздников, низкая безработица и низкие цены на газ также должны поддержать бизнес компании.

4. Target активно инвестирует в свою онлайн-торговлю и уже отмечает в ней активный рост.

5. Компания готовится к запуску электронной коммерции своего дочернего предприятия Marshalls, которое, как ожидается, состоится во второй половине текущего года. Это может еще больше укрепить его рыночные позиции по сравнению с другими компаниями из сектора.

Риски открытия позиции:

1. Следующий квартальный отчёт выйдет 19 ноября.

2. Последний квартальный отчет оказался хуже ожиданий.

3. Продолжающаяся торговая война.