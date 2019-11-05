Цель на конец года по индексу РТС - 1545 пунктов - ITI Capital

Цель аналитиков ITI Capital на конец года по индексу РТС - 1545 п., или +6% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Наша цель на конец года по Газпрому - 280 руб., что обусловлено объявлением дивидендной политики в конце ноября, в соответствии с которой мы ожидаем роста годовой доходности до 7,5% по сравнению с предыдущими 6,3% ввиду увеличения дивидендной выплаты на 35% и новостей по "Северному потоку-2"", - прогнозируют эксперты ITI Capital.

"Наша краткосрочная цель по Сбербанку - 250 руб., что сопоставимо с уровнями июня 2019 г. при поддержке курса рубля, который может составить 62,5 руб., если будут подписаны документы по первому этапу торговой сделки и цены на нефть продолжат повышаться, - указывают аналитики компании. - Мы видим значительный потенциал роста акций российских металлургических и горнодобывающих компаний - этот сектор единственный торгующийся на отрицательной территории с начала года, в частности Алроса (-24%), НЛМК (-20%), ММК (-15%) и Северсталь (-6%). У ТМК есть хороший потенциал роста, поскольку компания приближается к завершению сделки по продаже американского актива".