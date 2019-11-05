На пути к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи вероятен технический откат - БКС

Покорение отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, несмотря на ее близость к текущим уровням, может оказаться непростой задачей на фоне признаков технической перекупленности. Возможна умеренная краткосрочная коррекция перед "штурмом" "круглой" рекордной вершины, говорится в комментарии "БКС Премьер"..

После длинных выходных российский рынок акций сходу "рванул" к максимальным значениям и установил новый исторический рекорд на уровне 2965,48 пунктов по индексу Мосбиржи. После этого движение индекса консолидировалось в пределах коридора 2940-2960 пунктов.

Отечественный рынок подхватил волну оптимизма, которая сформировалась на внешних площадках накануне. На фоне монетарных стимулов и позитивного новостного фона индекс S&P вышел к новым историческим максимумам, позитивная динамика наблюдалась на европейских и азиатских биржах.

Текущий risk on, по мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, можно объяснить как сигналами об успешной подготовке США и КНР к заключению первой части торговой сделки, так и ростом надежд на Brexit со сделкой после проведения досрочных парламентских выборов, назначенных на 12 декабря. Американские биржевые индексы получают дополнительную поддержку со стороны сезона корпоративных отчетностей - на текущий момент две трети из отчитавшихся компаний показали результат лучше ожиданий аналитиков.

На фоне увеличения "риск-аппетитов" котировки нефти вышли в зону $62-63 за баррель, поддержав рост стоимости акций отечественных нефтяников.

В среду внимание участников торгов будет по-прежнему сфокусировано на новостном фоне, связанном с торговой сделкой США и КНР, макроэкономической статистике и корпоративных новостях. Из статданных стоит обратить внимание на объем производственных заказов в Германии (м/м) за сентябрь и недельные изменения запасов сырой нефти в США. Показатели ниже прогнозов способны отправить котировки "черного золота" в зону $63-64.

"Рассуждая о дальнейших перспективах российского рынка акций, следует отметить, что покорение отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, несмотря на ее близость к текущим уровням, может оказаться непростой задачей на фоне признаков технической перекупленности. Мы видим возможность умеренной краткосрочной коррекции перед "штурмом" "круглой" рекордной вершины. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на вторник - 2925-2975 пунктов", - указывает специалист "БКС Премьер".