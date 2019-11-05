Рубль уверенно растет к доллару и евро на позитиве относительно переговоров между США и КНР и дорожающей нефти

Москва. 5 ноября. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем и на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 63,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,42 руб./EUR1, подешевев на 53 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,58 копейки - до 66,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 ноября на 78,36 копейки, до 63,248 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1 рубль 5,82 копейки, до 70,4203 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно укрепляется к доллару и евро на первых торгах после длительных праздничных выходных. Участники локального рынка отыгрывают позитив на валютных площадках emerging markets и усиление интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах, что Китай и США близки к подписанию торгового соглашения. Кроме того, поддержку котировкам нацвалюты оказывает заметно дорожающая нефть.

Президент США Дональд Трамп предложил председателю КНР Си Цзиньпину для подписания первой фазы торгового соглашения встретиться в американском штате Айова. "Мы рассматриваем несколько возможных мест встречи, это может быть и в Айове. Мы обсуждаем место встречи, мне, прежде всего, хотелось бы достичь сделки", - сказал Трамп журналистам. Президент отметил: "Китай очень хочет заключить соглашение, я не люблю рассуждать о сделках до их заключения, но мы достигли значительного прогресса". Ранее стороны планировали встречу на чилийском саммите АТЭС, однако Чили отказалась от его проведения на своей территории.

Чуть ранее из сообщений The Wall Street Journal и Financial Times стало известно, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно, уже в ноябре соглашения в сфере торговли. Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Кроме того, в воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei. Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

"Участники рынка продолжают надеяться на скорое подписание соглашения между лидерами двух стран. И хотя Китай продолжает настаивать на понижении действующих тарифов на товары, риторика китайских властей смягчилась. С одной стороны, это дало надежду на отказ США от введения новой порции тарифов в декабре 2019 года, с другой, повысило вероятность заключения долгосрочного соглашения между сторонами. Соответственно, предстоящая неделя обещает поддержку спросу на риск, заблаговременно нейтрализуя эффект от возможных сюрпризов экономического календаря (индексы делового оптимизма в сфере услуг по всему миру, промпроизводство в Германии) и выступления чиновников из ФРС", - подчеркивают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

"Рубль уверенно начинает неделю на фоне оптимизма на глобальных площадках. (. . .) Позитивная динамика нефтяного рынка также оказывает поддержку рублю. В отсутствие значимых макроэкономических данных оптимизма по теме торговли может оказаться вполне достаточно для того, чтобы удержать рубль на комфортных уровнях в течение недели (с попытками приблизиться к отметкам 63 в паре с долларом и 70 в паре с евро)", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Улучшение настроений на глобальных рынках оказывает поддержку основной группе валют развивающихся стран. Индекс валют развивающихся стран вчера обновил трехмесячные максимумы, китайский юань, выполняющий сейчас роль своеобразного маркера общего отношения глобальных инвесторов к валютам EM, обновляет максимумы с середины августа. (. . .) В этих условиях российский рубль демонстрирует умеренно позитивную динамику, однако повторим, что с фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей. Тем не менее, в краткосрочной перспективе тема общего отношения глобальных инвесторов ко всей группе EM играет более важную роль для рубля", - полагает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

Цены на нефть ускорили рост днем во вторник после скачка по итогам предыдущей сессии на позитивных сигналах относительно хода торговых переговоров между США и Китаем. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросла на 0,82% - до $62,64 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,64% - до $56,9 за баррель.

В центре внимания трейдеров также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

Банк России во вторник, 5 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 210 млрд рублей (при лимите 1 трлн 210 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 216 млрд рублей) в среднем по ставке 6,47% годовых. На предыдущем аналогичном депозитном аукционе, состоявшемся 29 октября, банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 304,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 750 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 304,5 млрд рублей) в среднем по ставке 6,45% годовых.

Кроме того, Банк России 5 ноября провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 36,8 млрд рублей (при лимите 1 трлн 700 млрд рублей и общем спросе 1 трлн 36,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,41% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка понизились во вторник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 2 базисных пункта - до 6,68% и 6,7% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 6,75%, 6,83% и 6,83% соответственно.