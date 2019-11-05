У рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 за доллар - "Открытие Брокер"

На позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 за доллар, чем на ослабление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль начинал день с бодрого укрепления, достигнув в моменте отметки 63,175 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3975 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,68%, недельная до 6,70%, а месячная осталась на уровне 6,75%.

На фоне улучшения внешней ситуации у инвесторов больше оснований для покупки риска, чем для бегства от него, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соответственно, рубль сохраняет привлекательность за счёт сильных фундаментальных показателей, а также перспектив дальнейшего замедления инфляции при относительно высокой ставке.

Некоторые аналитики, отмечает А. Кочетков, уже ждут снижения темпа роста цен до 3,0% в текущем году. На позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62,0-63,0 за доллар, чем на ослабление, указывает специалист "Открытие Брокер".