Рост предложения толкает вниз котировки железной руды - Julius Baer

Потребление стали должно постепенно снижаться, что приведет к сокращению производства, спрос на железную руду также будет падать, в то время как поставки будут продолжать рост, приводя к смещению рыночного баланса и дальнейшему снижению цен, говорится в комментарии Julius Baer.

Ситуация с предложением на рынке железной руды продолжает возвращаться к норме после того, как крупнейший в мире производитель сырья Vale в конце прошлой недели объявил о возобновлении работы еще одного из своих рудников. Компания получила разрешение регулирующего органа на перезапуск объекта, который был закрыт после аварии на дамбе в Бразилии в начале текущего года. Цены на железную руду отреагировали на сообщение падением. В понедельник наиболее активно торгуемый контракт на бирже в Сингапуре ненадолго опустился ниже 80 долларов США за тонну, самого низкого уровня с весны.

"В результате улучшения ситуации с предложением китайский импорт железной руды восстанавливался в течение последних нескольких месяцев, но по-прежнему остается ниже объемов прошлого года. Мы оцениваем это восстановление как восполнение истощенных запасов, а не как признак высокого спроса. Производство стали в Китае прошло сезонный пик, а маржа сталелитейных заводов падает, что говорит о снижении аппетита к большим объемам запасов. Динамика потребления стали в Китае остается неоднозначной. Она все еще сильная для продукции, которая используется в инфраструктурных проектах и строительстве, и слабая для продукции, которая используется для производства автомобилей, товаров для дома и оборудования", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке.

"Прогнозируя небольшое замедление в секторе недвижимости и отсутствие значительного роста в инфраструктурной сфере, мы считаем, что потребление стали должно постепенно снижаться, что приведет к сокращению производства. Спрос на железную руду также будет падать, в то время как поставки будут продолжать рост, приводя к смещению рыночного баланса и дальнейшему снижению цен. Мы ожидаем котировки на уровне 80 долларов США и 65 долларов США за тонну на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно", - указывает специалист Julius Baer.