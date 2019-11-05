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Главная / Мнения аналитиков / Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет в долгосрочной - Julius Baer
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05 ноября 2019 года 15:14
Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет в долгосрочной - Julius Baer
Рост цен на золото натолкнулся на сопротивление со стороны снижения рисков рецессии по сравнению с концом лета и ослабления внешнеторговой напряженности между США и Китаем. Тем не менее, котировки уверенно держатся около 1500 долларов США за унцию. Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет в долгосрочной, говорится в комментарии Julius Baer. "Краткосрочный потенциал роста цен выглядит более сдержанным, поскольку финансовые рынки, похоже, позитивно оценивают события в торговых переговорах Вашингтона и Пекина. Акции вернулись на рекордные уровни, инвесторы переключили внимание с безопасных активов, включая золото или гособлигации, на другие инструменты. Тем не менее, игроки на рынке драгметалла, кажется, не ожидают прорыва в торговых переговорах, поскольку объем контрактов, обеспеченных физическим золотом (индикатор спроса на активы "тихой гавани"), остается близким к рекордным значениям. Мы видим низкую вероятность волны распродаж в секторе", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. "Очередная эскалация внешнеторговой напряженности остается позитивным риском для золота, который мы отражаем в нашем "бычьем" сценарии. При этом мы считаем, что рынок может перестать сильно реагировать на новости с этого "фронта" и даже начать терять интерес к данной теме. Это типичная картина не только для золота, но и для финансовых рынков в целом. Мы считаем, что вместо возобновления ралли после обострения торговой напряженности, котировки драгметалла будут поддерживаться продолжающимся замедлением глобального роста в 2020 году, который приведет к рецессии в США в 2021 году. Спрос на золото, как безопасный актив, должен оставаться высоким, дополнительную поддержку ему будет оказывать более слабый курс американского доллара. Как следствие, мы прогнозируем котировки на уровне 1500 долларов США и 1575 долларов США за унцию на горизонте 3-х и 12-ти месяцев соответственно. Кроме того, мы ожидаем дальнейший рост цен до уровня выше 1600 долларов США за унцию в 2021 году", - указывает специалист Julius Baer.
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05 ноября 2019 года 19:42
Рубль продолжает повышаться к бивалютной корзине на надеждах снижения торговой напряженности между США и КНР
Москва. 5 ноября. Доллар отыграл значительную часть потерь, евро продолжает активно снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем. читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:18
Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум, после чего скорректировался, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум почти за год бумаги "Роснефти". читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:13
Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне оптимистичных ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:09
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1414 рублей до 1387 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:00
Российский фондовый рынок начал неделю ростом на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, покупки в наших акциях поддерживала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше 62,5 доллара... читать дальше
.05 ноября 2019 года 18:45
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - NIKE, Inc.: покупка от текущих уровней: $89,86; целевой уровень: $96; стоп-лосс: $87,2; ожидаемая доходность: +6,8%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.05 ноября 2019 года 18:08
Цель аналитиков ITI Capital на конец года по индексу РТС - 1545 п., или +6% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Наша цель на конец года по Газпрому - 280 руб., что обусловлено объявлением дивидендной политики в конце ноября, в соответствии с которой мы ожидаем роста... читать дальше
.05 ноября 2019 года 17:29
Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет - в долгосрочной - Julius Baer
Рост цен на золото натолкнулся на сопротивление со стороны снижения рисков рецессии по сравнению с концом лета и ослабления внешнеторговой напряженности между США и Китаем, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Тем... читать дальше
.05 ноября 2019 года 16:54
Покорение отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, несмотря на ее близость к текущим уровням, может оказаться непростой задачей на фоне признаков технической перекупленности. Возможна умеренная краткосрочная коррекция перед "штурмом" "круглой" рекордной вершины, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.05 ноября 2019 года 16:05
а позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 за доллар, чем на ослабление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль начинал день с бодрого укрепления, достигнув в моменте отметки 63,175 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent... читать дальше
.05 ноября 2019 года 15:42
Потребление стали должно постепенно снижаться, что приведет к сокращению производства, спрос на железную руду также будет падать, в то время как поставки будут продолжать рост, приводя к смещению рыночного баланса и дальнейшему снижению цен, говорится в комментарии Julius Baer. Ситуация с... читать дальше
.05 ноября 2019 года 15:36
Рубль уверенно растет к доллару и евро на позитиве относительно переговоров между США и КНР и дорожающей нефти
Москва. 5 ноября. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем и на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.05 ноября 2019 года 14:47
Цены на нефть в пятницу выросли на макроэкономических данных, которые позитивно отразились на деловой уверенности, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Несмотря на хрупкость ситуации на... читать дальше
.05 ноября 2019 года 14:23
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Facebook Inc. - ИТ-разработчика и оператора социальных сетей с рыночной капитализацией более $500 млрд., говорится в пресс-релизе "ФИНАМа". Бумагам присвоена рекомендация... читать дальше
.05 ноября 2019 года 13:50
VEON: недавно размещенный VIP’25 отыграл премию первичного размещения, VIP’23 (купон 7,25%) остается привлекательным - Уралсиб
Результаты VЕON за 3 кв. 2019 г. отражают достаточно напряженную конкурентную ситуацию на российском рынке мобильной связи при сохранении сильной динамики компании на ряде других рынков, в частности, на украинском, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". При этом компания генерирует довольно... читать дальше
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