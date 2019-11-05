Нефть дорожает на позитивной макростатистике - Julius Baer

Цены на нефть в пятницу выросли на макроэкономических данных, которые позитивно отразились на деловой уверенности, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Несмотря на хрупкость ситуации на Ближнем Востоке, слабость мировой экономики остается главной темой для рынка, тогда как запасы на данный момент выглядят достаточно высокими.

Нефть завершила прошлую неделю на мажорной ноте: рост котировок в пятницу превысил 3%. Позитивный отчет по рынку труда в США и сильные данные по промпроизводству в Китае отразились на повышении уверенности и настроений игроков. По мнению эксперта Julius Baer, в относительном выражении статистика во многом стала положительным сюрпризом, поскольку прервала негативный тренд последних недель.

Рынок нефти сталкивается с большими объемами поставок и ростом предложения из США, Канады, Бразилии и с месторождений в Северном море, при этом глобальный спрос практически стагнирует. Показатели занятости в США действительно оказались сильными, но прирост рабочих мест замедлился по сравнению с более ранней стадией делового цикла, что отразилось в ухудшении статистики по загрузке автомобильных шоссе.

"Мы придерживаемся нейтрального взгляда на "черное золото" и ожидаем цены на уровне около 60 долл. США за баррель в ближайшей перспективе и ниже этой отметки - на более далеком горизонте. Главными новостями для рынка на выходных стали данные о предстоящем IPO Saudi Aramco: акции государственной нефтяной компании Саудовской Аравии начнут торговаться на бирже в Эр-Рияде в середине декабря. Отличительной чертой этого размещения будет то, что инвесторы станут не акционерами компании, а, в конечном счете, акционерами самой страны", - заключает Норберт Рюкер.