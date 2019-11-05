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05 ноября 2019 года 14:47
Нефть дорожает на позитивной макростатистике - Julius Baer
Цены на нефть в пятницу выросли на макроэкономических данных, которые позитивно отразились на деловой уверенности, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Несмотря на хрупкость ситуации на Ближнем Востоке, слабость мировой экономики остается главной темой для рынка, тогда как запасы на данный момент выглядят достаточно высокими. Нефть завершила прошлую неделю на мажорной ноте: рост котировок в пятницу превысил 3%. Позитивный отчет по рынку труда в США и сильные данные по промпроизводству в Китае отразились на повышении уверенности и настроений игроков. По мнению эксперта Julius Baer, в относительном выражении статистика во многом стала положительным сюрпризом, поскольку прервала негативный тренд последних недель. Рынок нефти сталкивается с большими объемами поставок и ростом предложения из США, Канады, Бразилии и с месторождений в Северном море, при этом глобальный спрос практически стагнирует. Показатели занятости в США действительно оказались сильными, но прирост рабочих мест замедлился по сравнению с более ранней стадией делового цикла, что отразилось в ухудшении статистики по загрузке автомобильных шоссе. "Мы придерживаемся нейтрального взгляда на "черное золото" и ожидаем цены на уровне около 60 долл. США за баррель в ближайшей перспективе и ниже этой отметки - на более далеком горизонте. Главными новостями для рынка на выходных стали данные о предстоящем IPO Saudi Aramco: акции государственной нефтяной компании Саудовской Аравии начнут торговаться на бирже в Эр-Рияде в середине декабря. Отличительной чертой этого размещения будет то, что инвесторы станут не акционерами компании, а, в конечном счете, акционерами самой страны", - заключает Норберт Рюкер.
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05 ноября 2019 года 19:42
Рубль продолжает повышаться к бивалютной корзине на надеждах снижения торговой напряженности между США и КНР
Москва. 5 ноября. Доллар отыграл значительную часть потерь, евро продолжает активно снижаться на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль растет к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем. читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:18
Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум, после чего скорректировался, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум почти за год бумаги "Роснефти". читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:13
Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне оптимистичных ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:09
Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1414 рублей до 1387 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "держать" для этих бумаг была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время... читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:00
Российский фондовый рынок начал неделю ростом на позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Так, покупки в наших акциях поддерживала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется выше 62,5 доллара... читать дальше
.05 ноября 2019 года 18:45
ITI Capital открыл несколько торговых идей в американских акциях, говорится в обзоре ITI Capital. Первая инвестиционная идея - NIKE, Inc.: покупка от текущих уровней: $89,86; целевой уровень: $96; стоп-лосс: $87,2; ожидаемая доходность: +6,8%; временной горизонт удержания позиции - 60... читать дальше
.05 ноября 2019 года 18:08
Цель аналитиков ITI Capital на конец года по индексу РТС - 1545 п., или +6% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Наша цель на конец года по Газпрому - 280 руб., что обусловлено объявлением дивидендной политики в конце ноября, в соответствии с которой мы ожидаем роста... читать дальше
.05 ноября 2019 года 17:29
Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет - в долгосрочной - Julius Baer
Рост цен на золото натолкнулся на сопротивление со стороны снижения рисков рецессии по сравнению с концом лета и ослабления внешнеторговой напряженности между США и Китаем, говорится в комментарии руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстена Менке. Тем... читать дальше
.05 ноября 2019 года 16:54
Покорение отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, несмотря на ее близость к текущим уровням, может оказаться непростой задачей на фоне признаков технической перекупленности. Возможна умеренная краткосрочная коррекция перед "штурмом" "круглой" рекордной вершины, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.05 ноября 2019 года 16:05
а позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 за доллар, чем на ослабление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль начинал день с бодрого укрепления, достигнув в моменте отметки 63,175 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent... читать дальше
.05 ноября 2019 года 15:42
Потребление стали должно постепенно снижаться, что приведет к сокращению производства, спрос на железную руду также будет падать, в то время как поставки будут продолжать рост, приводя к смещению рыночного баланса и дальнейшему снижению цен, говорится в комментарии Julius Baer. Ситуация с... читать дальше
.05 ноября 2019 года 15:36
Рубль уверенно растет к доллару и евро на позитиве относительно переговоров между США и КНР и дорожающей нефти
Москва. 5 ноября. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем и на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.05 ноября 2019 года 15:14
Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет в долгосрочной - Julius Baer
Рост цен на золото натолкнулся на сопротивление со стороны снижения рисков рецессии по сравнению с концом лета и ослабления внешнеторговой напряженности между США и Китаем. Тем не менее, котировки уверенно держатся около 1500 долларов США за унцию. Потенциал роста котировок золота снижается в... читать дальше
.05 ноября 2019 года 14:23
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Facebook Inc. - ИТ-разработчика и оператора социальных сетей с рыночной капитализацией более $500 млрд., говорится в пресс-релизе "ФИНАМа". Бумагам присвоена рекомендация... читать дальше
.05 ноября 2019 года 13:50
VEON: недавно размещенный VIP’25 отыграл премию первичного размещения, VIP’23 (купон 7,25%) остается привлекательным - Уралсиб
Результаты VЕON за 3 кв. 2019 г. отражают достаточно напряженную конкурентную ситуацию на российском рынке мобильной связи при сохранении сильной динамики компании на ряде других рынков, в частности, на украинском, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". При этом компания генерирует довольно... читать дальше
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