VEON: недавно размещенный VIP’25 отыграл премию первичного размещения, VIP’23 (купон 7,25%) остается привлекательным - Уралсиб

Результаты VЕON за 3 кв. 2019 г. отражают достаточно напряженную конкурентную ситуацию на российском рынке мобильной связи при сохранении сильной динамики компании на ряде других рынков, в частности, на украинском, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". При этом компания генерирует довольно устойчивый денежный поток, а долговая нагрузка находится на комфортном уровне.

"В октябре VЕON разместил выпуск бондов VIP’25 (YTC 3,4%) объемом 700 млн долл. со значительной премией ко вторичному рынку. Однако сейчас она уже полностью отыграна, а спред к более короткому выпуску VIP’24 (YTM 3,3%) составляет уже чуть менее 10 б.п., но он по-прежнему остается одним из самых высокодоходных среди бумаг с данным уровнем кредитного качества. Мы по-прежнему считаем привлекательным выпущенный GTH евробонд VIP’23 (купон 7,25%, YTC 3,3%), который торгуется с премией к кривой Veon в размере около 25 б.п.", - отмечают аналитики "Уралсиба" Константин Белов и Евгений Сергеев.