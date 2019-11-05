Курс рубля опустился ниже 63,3 руб./$ и выглядит излишне позитивно - Банк "Санкт-Петербург"

Валюты развивающихся стран укрепляются к доллару США на фоне позитивных "торговых" новостей, курс рубля опустился ниже 63,3 руб./$, причем текущие уровни по рублю, с учетом графика погашений внешнего долга и покупок валюты, выглядят излишне позитивными,говорится в обзоре Банка "Санкт-Петербург".

На этой неделе будут опубликованы данные по покупкам валюты Минфином в рамках бюджетного правила в ноябре. "Мы ожидаем, что Минфин понизит целевой объем покупок в ноябре до 180 млрд руб. после 212 млрд руб., в октябре, - отмечают аналитики банка. - Но из-за меньшего количества рабочих дней среднедневной объем покупок с учетом операций ЦБ почти не изменится, снизившись с 12 млрд руб. до 11,8 млрд руб. Таким образом, давление этого фактора на курс рубля останется прежним. В этом контексте текущие уровни по рублю, с учетом графика погашений внешнего долга и покупок валюты, выглядят излишне позитивными".