Спрос на необработанные алмазы останется слабым - Sberbank SIB

В ближайшее время вряд ли будет разворот в динамике сокращения запасов индийских огранщиков и спрос на необработанные алмазы останется слабым в преддверии низкого сезона перед праздниками, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank SIB.

"Данные, что De Beers снизила приблизительно на 5% цены на все виды необработанных камней (а цены на некоторые более дешевые алмазы были снижены на 10% и более) позволяют предположить, что в ближайшее время мы вряд ли увидим разворот в динамике сокращения запасов индийских огранщиков и что спрос на необработанные камни остается слабым в преддверии низкого сезона перед праздниками, - отмечают аналитики Sberbank Investment Research Ирина Лапшина и Алексей Киричок. - Индикаторы рыночной ситуации в текущем году по-прежнему неблагоприятны: розничные продажи ювелирных изделий снижаются по всему миру, необработанные алмазы дешевеют, а цены на мелкие бриллианты корректируются быстрее, чем на крупные, что может указывать на усиление конкуренции с синтетическими алмазами".