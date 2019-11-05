Курс рубля на конец года составит 64,70 за доллар - "БКС Глобал Маркетс"

Улучшение в геополитическом фоне вокруг РФ, а также решение ФРС о снижении ставки (что ослабило доллар) поддержали рубль, который в иных обстоятельствах мог продемонстрировать большую слабость после снижения ставки ЦБ и завершения налогового периода. "Наш среднесрочный взгляд на курс рубля остается неизменным: мы считаем, что рубль продолжит торговаться на уровнях около 65 за доллар (+/- 2 рубля) и на конец года его курс составит 64,70 за доллар", - сообщается в обзоре "БКС Глобал Маркетс".