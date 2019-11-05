Снижение De Beers цен на алмазы негативно для АК "АЛРОСА" - Альфа-банк

Крупнейший мировой производитель алмазов, компания De Beers, понизила цены на алмазы в среднем на 5% на своей ноябрьской сессии, говорится в обзоре Альфа-банка. "Решение De Beers снизить цены указывает на то, что продолжающийся кризис в алмазной отрасли не может быть решен естественным процессом снижения запасов. Мы ожидаем соответствующего снижения цен со стороны АЛРОСы", - отмечают аналитики инвестбанка.

Цены на алмазы более дешевого качества в ассортименте в условиях затоваренного рынка снизились в двузначном выражении. Эта мера, по мнению аналитиков, призвана помочь клиентам гранильного сектора, которые работают с минимальной рентабельностью из-за снижения цен и избыточного предложения на рынке бриллиантов. Данные по продажам за сентябрь, которые будут опубликованы на следующей неделе, покажут, помогает ли снижение цен стимулировать спрос.

"Мы считаем, что эта новость имеет НЕГАТИВНЫЕ последствия для АЛРОСы (ALRS:RX; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ 87,8 руб./акцию). До сих пор компания придерживалась стратегии “price-over-volume” –компания поддерживала цены, тогда как понизила свой прогноз производства на 2020 г. АЛРОСА представит финансовые результаты за 3К19 по МСФО в пятницу, 8 ноября. Решение De Beers снизить цены указывает на то, что продолжающийся кризис в алмазной отрасли не может быть решен естественным процессом снижения запасов. Мы ожидаем соответствующего снижения цен со стороны АЛРОСы", - резюмируют эксперты Альфа-банка.