Рынок акций РФ утром растет вслед за миром благодаря прогрессу в переговорах США-КНР, индекс МосБиржи обновил максимум

Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ утром растет вслед за мировыми фондовыми и сырьевыми площадками на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи обновил исторический максимум, при этом подъем индикатора сдерживается укреплением рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2949,68 пункта (+0,7%, максимум дня и новый пик - 2963,71 пункта), индекс РТС - 1470,68 пункта (+1,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,8%.

Доллар подешевел до 63,18 рубля (-0,36 рубля).

Лидируют в росте акции "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+3,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,9% и +1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Мосбиржи" (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%).

ПАО "Полюс" в III квартале 2019 года увеличило EBITDA на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $705 млн, сообщила компания. По сравнению со II кварталом текущего года EBITDA выросла на 17%. Всего за 9 месяцев EBITDA "Полюса" составила $1,797 млрд, что на 30% превышает результат января-сентября прошлого года.

Индексы в США в понедельник обновили максимумы на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности.

В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

При этом Росс заявил в интервью Bloomberg TV, что соглашение, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске, отметил Росс.

По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, из тех, что уже отчитались о результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

В Азии во вторник также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,9-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год (пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%). В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Нефть во вторник сохраняет восходящий импульс, цена Brent находится на $1,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $62,32 за баррель (+0,3% и +0,7% накануне), декабрьская цена WTI - $56,62 за баррель (+0,1% и +0,6% в понедельник).

В центре внимания трейдеров находятся также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, одной из ключевых тем на рынках остается вопрос торговых отношений США-Китай, и в этой теме заметен некоторый прогресс. FT со ссылкой на свои источники сообщает, что чиновники США обсуждают целесообразность отмены пошлин на импорт китайских товаров объемом $112 млрд, введенных с 1 сентября. Возможность подобных послаблений увеличивает в глазах инвесторов вероятность заключения соглашения первого этапа. Некоторый позитив также заметен и в торговых отношениях США с Европой - так, министр торговли США Росс накануне отметил, что, если Штаты проведут успешные переговоры с ЕС, то имеется возможность не вводить пошлины на европейские автомобили.

Тем не менее, большое число факторов риска для рынков по-прежнему сохраняется. Отдельным фактором риска, способным резко поменять сантимент, остается вопрос политических проблем в США (тема импичмента). Накануне член спецкомитета по разведке Палаты представителей США Джеки Шпейер заявила, что в ближайшие пять дней будут опубликованы стенограммы показаний свидетелей по вопросу возможного давления президента США Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского. На данный момент эта тема не оказывает значительного влияния на рынки, однако теоретически при определенных показаниях свидетелей некоторая нервозность вполне может вернуться, полагает Поддубский.

Аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что на рынке акций постепенно нарастает желание зафиксировать прибыль. Индекс МосБиржи продолжает стремиться к рубежу 3000 пунктов, который многие эксперты называли целью в текущем году. Дальше рост может быть продолжен, но сначала вероятна коррекция при любом ухудшении внешнего фона. Вполне возможно, что она пройдет не по всему рынку сразу, а по отдельным, наиболее перекупленным бумагам, среди которых можно выделить "Газпром" (MOEX: GAZP) и "Норильский никель" (MOEX: GMKN). Поэтому сокращение длинных спекулятивных позиций выглядит оправданным.

Спрос может перекинуться на отставшие от роста рынка в целом бумаги - это Сбербанк, который никак не может закрепиться выше сопротивления 240 руб., и акции черных металлургов, дивидендная доходность которых по-прежнему выглядит привлекательной.

Рубль продолжает укрепляться, хотя фундаментальных причин для этого нет. Наоборот, в последние месяцы года рубль обычно слабеет из-за традиционно более слабого платежного баланса страны и возрастающих выплат по внешним долгам. Судьба нефти определится в среду после публикации данных по запасам в США: если они будут позитивными для рынка, то "черное золото" из коридора $60-62 перейдет в новый диапазон $62-64 за баррель. Следует следить за новостями - приближается время очередного саммита ОПЕК+, а разговоры о том, что расширенный картель будет рассматривать вопрос о снижении квот на добычу, как-то в последнее время затихли, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, у рынков остается только одна сильная идея, которая состоит в отслеживании торговых переговоров США и КНР. В минувшие выходные торговый министр США Росс сообщил, что лицензии на работу с китайской Huawei будут продлены в ближайшее время.

Financial Times сообщает, что США рассматривает вариант отмены импортных пошлин на $112 млрд китайского экспорта в качестве составляющей первой фазы торговых договоренностей. Естественно, что случится это при схожих действиях со стороны КНР и обещаниях ужесточить контроль за соблюдением интеллектуальных прав американских компаний. Позже информацию также подтвердила Wall Street Journal.

Нефть поднялась выше $62 за баррель Brent на фоне рыночного оптимизма и дальнейшего сокращения буровой активности в США. Однако для дальнейшего роста нужны новые идеи. Нефтяные спекулянты пока сомневаются в том, что соглашение ОПЕК+ может быть расширено. Более того, многие указывают на падение дисциплины ряда производителей. В РФ объемы добычи упали до 11,23 млн б/с, но все еще почти на 90 тыс. б/с больше установленной в рамках соглашения квоты.

На российском рынке акций наиболее существенный прирост могут показать бумаги металлургов и нефтяников на ожиданиях улучшения ситуации в мировой экономике, считает Кочетков.

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских, прогнозы на подписание анонсированного этапа торгового соглашения США-КНР уже в ноябре становятся все более зримыми. И чем более определенными будут становиться планы на встречу Трампа и Си, тем охотнее будут покупать нефть в ожидании прогресса в торговых переговорах двух крупнейших мировых экономик.

Дополнительными аргументом "быков" по нефти остаются данные Baker Hughes о продолжающемся снижении количества активных нефтяных буровых - на прошедшей неделе было очередное их снижение на 5 единиц, до 691 штуки. Добыча нефти в США пока не реагирует на такое снижение и остается на рекордных уровнях в 12,6 млн б/с, а запасы находятся в тренде сезонного роста.

Ожидания подписания торговых соглашений и сообщения об активных обсуждениях среди стран ОПЕК+ возможного нового раунда сокращения добычи подбадривают покупателей нефти. Тем более что главный застрельщик действующего соглашения об ограничениях добычи в нем крайне заинтересован: Саудовская Аравия выходит на финишную прямую в вопросе первичного размещения акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco. Власти Саудовской Аравии решили продать долю в своей нефтяной компании, и крупнейшее в истории публичное размещение стартовало. Торговля акциями новой публичной компании пока будет проходить только на местной бирже Tadawul. В самой компании пока затрудняются сказать, когда конкретно пройдет размещение на международных площадках (неопределенно называются 2020-2021 годы), но на бирже Tadawul начало торгов запланировано уже на декабрь текущего года. По информации различных изданий, проспект эмиссии будет представлен уже на текущей неделе 9 ноября. По информации Bloomberg, в воскресенье Саудовская Аравия все же согласилась опустить оценку стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco ниже $2 трлн. Тем не менее, Саудовская Аравия обещает явить миру рождение публичной компании с рекордной капитализацией, поэтому проспект эмиссии Saudi Aramco обещает стать визитной карточкой недели, считает Подлевских.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО Банк "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+7,2%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,7%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+4,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,1%), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+2,3%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+2,3%).

Совет директоров ПАО "Мостотрест" планирует на заседании 5 ноября обсудить рекомендации относительно выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года, сообщила компания. Также совет планирует рассмотреть созыв внеочередного собрания акционеров. Как сообщалось, акционеры "Мостотреста" на годовом собрании 6 июня решили не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2018 год.

Совет директоров ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+1,1%, до 97,98 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам девяти месяцев 2019 года в размере 5,06 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,739 млрд рублей, отсечка реестра акционеров состоится 17 декабря.

Подешевели бумаги ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-2,5%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,4%), акции "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) *-1,2%(, "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 11,283 млрд рублей (из них 2,628 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).