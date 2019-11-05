Финансовые результаты VEON за 3К19 по МСФО оказались ниже ожиданий - Альфа-банк

Финансовые результаты Veon за 3К19 по МСФО оказались ниже ожиданий, сообщается в обзоре Альфа-банка.

"Группа VEON (VEON US: НЕТ РЕКОМЕДАЦИИ) представила более слабые в сравнении с ожиданиями финансовые результаты за 3К19, - отмечают аналитики инвестбанка. - На уровне группы выручка и EBITDA оказались, соответственно, на 2-3% ниже консенсус-прогноза. Динамика российского подразделения была слабой – выручка российского сегмента мобильной связи снизилась на 2% г/г (против -1% в 2К19), EBITDA не изменилась (без учета разовых статей)".

По мнению экспертов Альфа-банка, на показатель выручки в Пакистане негативно повлияли проблемы законодательного характера. Сильный рост выручки и EBITDA продемонстрировало только Украинское подразделение группы. Учитывая, что органическая выручка группы снизилась на 1% г/г в 3К19, менеджмент подтвердил свой осторожный прогноз на оставшуюся часть года и не изменил своего прогноза по итогам 2019 г.

"В целом впечатление от операционных трендов весьма негативно, - заключают аналитики Альфа-банка. - Тем не менее, мы считаем, что динамика акций по-прежнему будет зависеть от потенциальных сроков оферты Telenor и дивидендных выплат. Поскольку компания, судя по всему, сможет выполнить свой прогноз СДП на 2019 г., мы считаем, что текущий консенсус-прогноз дивиденда на акцию в размере $0,28/акцию обоснован и предусматривает $0,15/акцию по итогам 2П19 при доходности 6% при текущей цене акций".