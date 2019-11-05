Рубль растет к доллару и евро на старте торгов на позитиве относительно переговоров между США и КНР

Москва. 5 ноября. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник утром, рубль заметно укрепляется на фоне роста интереса инвесторов к риску и укреплении валют emerging markets на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,36-63,45 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,36 руб./$1 (-18 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 70,52 руб./EUR1 (-43,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 29,36 копейки к уровню закрытия пятницы, до 66,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 67,16 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 95,85 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно укрепляется к доллару и евро на первых после длительных праздничных выходных торгах. Участники локального рынка отыгрывают позитив на валютных площадках emerging markets и усиление интереса глобальных инвесторов к риску на надеждах, что Китай и США близки к подписанию торгового соглашения. The Wall Street Journal и Financial Times сообщают, что американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью заключения, возможно, уже в ноябре соглашения в сфере торговли.

Источники британской газеты сообщают, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Президент США Дональд Трамп сказал ранее, что переговоры по первой фазе торгового соглашения с Китаем идут успешно, он надеется заключить сделку с председателем КНР Си Цзиньпином, как только работа над соглашением будет завершена. Китайская сторона также заявила о положительном движении в ходе торговых переговоров.

Кроме того, в минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

Цены на нефть немного повышаются на торгах во вторник после скачка по итогам предыдущей сессии на позитивных сигналах относительно хода торговых переговоров США и Китая. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК выросла на 0,23% - до $62,27 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,16% - до $56,63 за баррель.

В центре внимания трейдеров также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.