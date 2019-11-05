USD/RUB может продолжить укрепление в направлении 62,8-63 - Росбанк

Позитив на российском валютном рынке продолжит преобладать, позволив паре USD/RUB продолжить укрепление в направлении 62,8-63, говорится в комментарии Росбанка.

На российском валютном рынке доминируют позитивные настроения. Во вторник утром пара USD/RUB торгуется у отметки 63,4, а пара EUR/RUB опустилась к отметке 70,4.

Укреплению позиций рубля способствовали два ключевых фактора. Во-первых, резкий рост цены на нефть (Brent $62,3/барр., +3,5% с начала ноября) из-за возможной отмены ряда пошлин на китайские товары. Во-вторых, нестабильность в Южной Африке и потенциальные проблемы с государственным долгом вынуждают инвесторов переаллоцировать средства, в том числе в российский госдлог.

"Принимая во внимание стабильность фундаментальных показателей и перспективы дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, Россия выглядит привлекательной. Подтверждением тому является рост чистой длинной позиции по российскому рублю на неделе к 29 октября впервые за три недели до 25776 контрактов по данным Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США. Таким образом, рынок все больше позиционируется на укрепление рубля. Мы ожидаем, что позитив на российском валютном рынке продолжит преобладать, позволив паре USD/RUB продолжить укрепление в направлении 62,8-63", - указывают аналитики Росбанка.