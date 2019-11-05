При позитивном внешнем фоне видим вероятность ухода пары доллар/рубль в диапазон 63-63,50 руб/долл. - Промсвязьбанк

При позитивном внешнем фоне вероятен уход пары доллар/рубль в диапазон 63-63,50 руб/долл., однако в среднесрочной перспективе потенциал укрепления рубля ограничен, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

На взгляд эксперта, в сложившихся условиях российский рубль демонстрирует умеренно-позитивную динамику. "Повторим нашу идею того, что с фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, курс рубля на текущих уровнях локально переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей, однако в краткосрочной перспективе тема общего отношения глобальных инвесторов ко всей группе EM играет более важную роль для рубля", - отмечает Михаил Поддубский.