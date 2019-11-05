Цены на нефть вернутся в диапазон 60-64 долл./барр. на текущей неделе - Промсвязьбанк

На текущей неделе цены на нефть вернутся в диапазон 60-64 долл./барр., сообщается в обзоре Промсвязьбанка.

"Появившиеся в очередной раз надежды относительно промежуточной сделки по торговле между США и КНР оказали нефти поддержку и обеспечили проторговку вверх 58-61 долл./барр., - отмечает аналитик банка Екатерина Крылова. - Так, на этот раз хотя бы появилась конкретика: стороны рассматривают возможность взаимных уступок, США могут отменить пошлины на сумму в 112 млрд долл., а в ответ ожидает дополнительные меры по защите интеллектуальной собственности и определение КНР планов по закупке американской с/х продукции".

Тем не менее, место встречи США и КНР до сих пор не определено. По мнению Екатерины Крыловой, безусловное улучшение сантимента продолжит оказывать нефти поддержку, обуславливая ее возврат в диапазон 60-64 долл./барр. на текущей неделе.