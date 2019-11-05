Динамику нефти определят отраслевые данные по запасам сырья и новости по торговым переговорам между Китаем и США - "Нордеа Банк"

Динамику нефтяного рынка определят отраслевые данные по запасам сырья и новости по торговым переговорам между Китаем и США, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Нефтяные котировки начали неделю на комфортных уровнях в районе отметки $62,3/bbl по Brent.

Поддержку нефтяному рынку оказывают оптимистичные заявления по торговым переговорам между США и КНР и сообщения о возможной отмене уже введенных Штатами пошлин на китайские товары общим объемом 112 млрд долларов.

Кроме того, в пятницу Baker Hughes в очередной раз сообщила о сокращении числа активных буровых установок в Штатах (на 5 единиц), что также поддержало цены на нефть на старте недели.

Во вторник внимание участников рынка традиционно привлекут данные по коммерческим запасам нефти в США от API, публикация которых состоится в вечерние часы. В остальном же неделя небогата на макроэкономические данные, поэтому динамику нефтяного рынка определят отраслевые данные по запасам сырья и новости по торговым переговорам между Китаем и США, указывают в "Нордеа Банке".