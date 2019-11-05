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05 ноября 2019 года 10:37
Динамику нефти определят отраслевые данные по запасам сырья и новости по торговым переговорам между Китаем и США - "Нордеа Банк"
Динамику нефтяного рынка определят отраслевые данные по запасам сырья и новости по торговым переговорам между Китаем и США, говорится в обзоре "Нордеа Банка". Нефтяные котировки начали неделю на комфортных уровнях в районе отметки $62,3/bbl по Brent. Поддержку нефтяному рынку оказывают оптимистичные заявления по торговым переговорам между США и КНР и сообщения о возможной отмене уже введенных Штатами пошлин на китайские товары общим объемом 112 млрд долларов. Кроме того, в пятницу Baker Hughes в очередной раз сообщила о сокращении числа активных буровых установок в Штатах (на 5 единиц), что также поддержало цены на нефть на старте недели. Во вторник внимание участников рынка традиционно привлекут данные по коммерческим запасам нефти в США от API, публикация которых состоится в вечерние часы. В остальном же неделя небогата на макроэкономические данные, поэтому динамику нефтяного рынка определят отраслевые данные по запасам сырья и новости по торговым переговорам между Китаем и США, указывают в "Нордеа Банке".
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05 ноября 2019 года 19:42
Рубль продолжает повышаться к бивалютной корзине на надеждах снижения торговой напряженности между США и КНР
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.05 ноября 2019 года 19:18
Москва. 5 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью на сигналах прогресса в торговых переговорах США и Китая; индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум, после чего скорректировался, при этом лидерами роста выступили обновившие максимум почти за год бумаги "Роснефти". читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:13
Москва. 5 ноября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник умеренно снизились вслед за ценовым падением американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне оптимистичных ожиданий заключения торговой сделки между США и Китаем. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.05 ноября 2019 года 19:09
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.05 ноября 2019 года 19:00
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.05 ноября 2019 года 18:45
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.05 ноября 2019 года 18:08
Цель аналитиков ITI Capital на конец года по индексу РТС - 1545 п., или +6% от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании. "Наша цель на конец года по Газпрому - 280 руб., что обусловлено объявлением дивидендной политики в конце ноября, в соответствии с которой мы ожидаем роста... читать дальше
.05 ноября 2019 года 17:29
Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет - в долгосрочной - Julius Baer
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.05 ноября 2019 года 16:54
Покорение отметки 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, несмотря на ее близость к текущим уровням, может оказаться непростой задачей на фоне признаков технической перекупленности. Возможна умеренная краткосрочная коррекция перед "штурмом" "круглой" рекордной вершины, говорится в комментарии "БКС... читать дальше
.05 ноября 2019 года 16:05
а позитивном внешнем фоне у рубля больше оснований для укрепления и движения в зону 62-63 за доллар, чем на ослабление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль начинал день с бодрого укрепления, достигнув в моменте отметки 63,175 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent... читать дальше
.05 ноября 2019 года 15:42
Потребление стали должно постепенно снижаться, что приведет к сокращению производства, спрос на железную руду также будет падать, в то время как поставки будут продолжать рост, приводя к смещению рыночного баланса и дальнейшему снижению цен, говорится в комментарии Julius Baer. Ситуация с... читать дальше
.05 ноября 2019 года 15:36
Рубль уверенно растет к доллару и евро на позитиве относительно переговоров между США и КНР и дорожающей нефти
Москва. 5 ноября. Доллар и евро активно снижаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль заметно укрепляется к бивалютной корзине на фоне роста интереса инвесторов к риску на ожидании позитивного исхода в торговых переговорах между США и Китаем и на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.05 ноября 2019 года 15:14
Потенциал роста котировок золота снижается в краткосрочной перспективе и растет в долгосрочной - Julius Baer
Рост цен на золото натолкнулся на сопротивление со стороны снижения рисков рецессии по сравнению с концом лета и ослабления внешнеторговой напряженности между США и Китаем. Тем не менее, котировки уверенно держатся около 1500 долларов США за унцию. Потенциал роста котировок золота снижается в... читать дальше
.05 ноября 2019 года 14:47
Цены на нефть в пятницу выросли на макроэкономических данных, которые позитивно отразились на деловой уверенности, говорится в комментарии главного макроэкономиста и руководителя направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберта Рюкера. Несмотря на хрупкость ситуации на... читать дальше
.05 ноября 2019 года 14:23
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" подготовило исследование инвестиционной привлекательности акций американской корпорации Facebook Inc. - ИТ-разработчика и оператора социальных сетей с рыночной капитализацией более $500 млрд., говорится в пресс-релизе "ФИНАМа". Бумагам присвоена рекомендация... читать дальше
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