Рубль может приблизиться к отметкам 63 в паре с долларом и 70 в паре с евро - "Нордеа Банк"

Рубль уверенно начинает неделю на фоне оптимизма на глобальных площадках. Позитивная динамика нефтяного рынка также оказывает поддержку рублю. В отсутствие значимых макроэкономических данных оптимизма по теме торговли может оказаться вполне достаточно, чтобы удержать рубль на комфортных уровнях в течение недели (с попытками приблизиться к отметкам 63 в паре с долларом и 70 в паре с евро), отмечается в обзоре аналитиков "Нордеа Банка".