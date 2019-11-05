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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены на нефть, возможно, вырастут до $70/барр. - ITI Capital
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05 ноября 2019 года 10:23

Цены на нефть, возможно, вырастут до $70/барр. - ITI Capital

Цены на нефть, возможно, вырастут до $70/барр., говорится в комментарии ITI Capital. Поэтому аналитики компании рекомендуют покупать бумаги американских нефтесервисных компаний, прибавившие в понедельник 5%, российских металлургов и ETF на китайский и корейский рынок, который на текущий момент является самым недооцененным в мире исходя из потенциала роста. Также эксперты ITI Capital рекомендуют обратить внимание на бумаги Сбербанка, АФК Система, Газпрома.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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