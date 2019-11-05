Торговый диапазон на текущую неделю по паре USD/RUB: 63,80-64,80 - Банк "Русский Стандарт"

На текущей неделе, которая из-за национального праздника стала для российского рынка сокращенной, на валютном рынке ожидается небольшая волатильность на малых объемах в сторону постепенного ослабления рубля, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максима Тимошенко.

По мнению эксперта, зтот процесс будет связан прежде всего с завершением налогового периода, желанием зафиксировать прибыль участников ралли в ОФЗ и с общим напряженным фоном на мировых рынках, где на данный момент остаются неразрешенными торговые разногласия между Китаем и Соединенными Штатами Америки после отмены запланированного подписания "первой фазы" торговой сделки в середине ноября на саммите АТЭС в Чили.

"Недавнее решение ФРС об очередном снижении ставки на 25бп оказалось нейтральным для российского рубля, поскольку развитие подобного сценария уже было заложено в ценах. Дополнительное давление на рубль будут также оказывать продолжающиеся валютные интервенции Банка России, где 6 ноября будет пересмотрен их объем согласно бюджетному правилу. Нефть скорректировалась ниже $60/баррель ввиду роста запасов и предположения о слабости спроса на фоне общего замедления мировой экономики. Торговый диапазон по паре USD/RUB: 63,80-64,80, по паре EUR/RUB: 71,00-72,00", - заключает Максим Тимошенко.