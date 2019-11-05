Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут слегка подрасти

Москва. 5 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, на фоне оптимизма инвесторов в отношении перспектив торговой сделки между США и Китаем, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei. Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса". При этом Росс заявил в интервью Bloomberg TV, что соглашение, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за подъемом американских фондовых индексов до новых рекордов на сигналах продвижения США и Китая в торговых переговорах. Японский фондовый индекс Nikkei 225 подскочил на 1,89%, до максимального уровня с октября 2018 года, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора. Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, указали на замедление темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в октябре опустился до минимальных за восемь месяцев 51,1 пункта с сентябрьских 51,3 пункта. В то же время сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в октябре увеличился до 52 пунктов с 51,9 пункта месяцем ранее.

Си Цзиньпин, выступавший во вторник на открытии выставки Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo), пообещал, что власти страны будут предпринимать дальнейшие шаги для постепенного увеличения открытости китайских рынков для иностранных инвестиций.

В свою очередь цены на нефть плавно подрастают на торгах во вторник после скачка по итогам предыдущей сессии на позитивных сигналах относительно хода торговых переговоров США и Китая. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $62,31 за баррель, что на 0,29% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на 0,71%, до $62,13 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 0,19% - до $56,65 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на 0,6%, до $56,54 за баррель.

В центре внимания нефтяных трейдеров также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу немного снизилась по сравнению с предыдущим торговым днем, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,841 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,904 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 1 ноября снизился по отношению к предыдущему дню на 0,05% и составил 108,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,03%, опустившись до 644,73 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "АФК Система-1Р-10" (+0,36%), "Уралкалий ПБО-03-Р" (+0,2%) и "Роснефть-002Р-05" (+0,16%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром БО-23" (-0,95%), "ВЭБ.РФ-001Р-05" (-0,84%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,64%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-07 объемом 5 млрд рублей с офертой через 2,5 года на уровне 6,65% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 6,76% годовых. Сбор заявок на облигации прошел 1 ноября. Техразмещение предварительно запланировано на 12 ноября.

ПАО "РусАл Братск" планирует 6 ноября провести сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-04 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 10-15 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона 7,5-7,6% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 7,71-7,82% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 14 ноября.

Россельхозбанк (РСХБ) 6 ноября с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 4-летние облигации серии БО-10Р объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составит 7,0-7,1% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,12-7,23% годовых. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Бонды будут размещаться по открытой подписке в рамках программы облигаций банка серии 001Р на 500 млрд рублей.

АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) планирует 8 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 6 лет серии 001Р-07 объемом 5,5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,05-7,15% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,17-7,28% годовых. Предварительная дата техразмещения - 18 ноября.

ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) планирует во второй половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5-10 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Купоны квартальные. Дата техразмещения будет определена позднее. Выпуск будет размещен в рамках программы компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В октябре компания в рамках данной программы разместила выпуск 5-летних бондов серии БО-001P-01 объемом 5 млрд рублей по ставке 12,5% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-22-го купонов облигаций 30-й серии в размере 6,75% годовых. Компания разместила 30-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в декабре 2013 года. Срок обращения займа - 15 лет. Купоны - полугодовые. Ставка текущего купона - 7,65% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 22 ноября.

ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) приняло решение 22 ноября досрочно погасить облигации серии БО-05 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 8-го купонного периода. Компания завершила размещение 10-летних биржевых облигаций серии БО-05 в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-14-го купонов. Купонный период - полгода. По бумагам была предусмотрена 7-летняя оферта и колл-опцион через 4 года.

Международный инвестиционный банк (МИБ) принял решение 26 ноября досрочно погасить облигации 3-й серии объемом 4 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 10-го купонного периода. Банк разместил 3-й выпуск 10-летних облигаций объемом 4 млрд рублей в декабре 2014 года. По бондам выплачиваются полугодовые купоны, ставка текущего купона - 0,01% годовых. В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска классических облигаций банка на 14 млрд рублей и один биржевой выпуск на 10 млрд рублей.