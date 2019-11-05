Индекс Мосбиржи начнет торги с сильного прироста - ИК "Алго Капитал"

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное, участники локальных торгов вполне могут рассчитывать на открытие индекса Мосбиржи с достаточно сильным приростом, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В пятницу индекс Мосбиржи закрылся на своем историческом максимуме. Таким образом, в нем сохраняется позитивная техническая картина во всех временных диапазонах. Несмотря на накопившуюся среднесрочную перекупленность указанный индекс продолжает двигаться вверх.

Состояние нефтяного рынка также заметно улучшилось. В начале текущей недели фьючерсы на нефть сорта Brent сумели прочно закрепиться выше важного ценового уровня $60 за баррель и даже обновили свой месячный максимум, что представляется позитивом для локального рынка акций.

Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0,15-0,25%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного двухдневного повышения подорожали на 0,1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0,2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0,8%. Японский Nikkei225 прибавил 1,8%.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с масштабным разрывом вверх в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2940-2950 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет весь внешний позитив, накопившийся с конца прошлой недели. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи "круглого" уровня 2950 пунктов в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения", - прогнозирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация в США сентябрьских данных по количеству открытых вакансий на рынке труда и октябрьского значения индекса деловой активности в непроизводственной сфере (18:00 мск).