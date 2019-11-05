Утренние прогнозы: сильный прирост

По мнению аналитиков, во вторник российский рынок акций начнет торги на позитивной территории. Индекс Мосбиржи откроется сильным приростом.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Во вторник наш рынок акций откроется ростом примерно на 0,5% и превысит отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи".

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Учитывая сохранение сравнительно позитивного "риск-аппетита" на глобальных рынках и вчерашнего движения в ряде депозитарных расписок, в понедельник имеются все шансы переписать исторический максимум по индексу Мосбиржи, и следующей целью для индекса можно считать отметку 2950 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Ожидаем открытия индекса Мосбиржи с масштабным разрывом вверх в пределах 0,3-0,7%, в диапазоне 2940-2950 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет весь внешний позитив, накопившийся с конца прошлой недели. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи "круглого" уровня 2950 пунктов в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов акциями позитивный. После выходного дня отечественный рынок отыграет улучшение перспектив торгового соглашения США и Китая. Кроме того, нефть смогла закрепиться выше отметки $60, что также позитивно скажется на рубле. Наиболее существенный прирост могут показать бумаги металлургов и нефтяников на ожиданиях улучшения ситуации в мировой экономике".