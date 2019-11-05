Мировые фондовые рынки растут

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах. Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник. Цены на нефть стабильны на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма в отношении торгового соглашения США и Китая и корпоративной отчетности.

В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что американские компании в ближайшее время начнут получать лицензии, необходимые для работы с китайской Huawei.

Росс также выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса".

При этом Росс заявил в интервью Bloomberg TV, что соглашение, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске, отметил Росс.

"Рынок успокоился в связи с рядом различных факторов", - отмечает старший портфельный управляющий Globalt Investment Кит Бучанан, которого цитирует MarketWatch.

"Опасения, касающиеся торговли, ослабевают, а, если говорить о корпоративной отчетности, прогнозы на следующий год выглядят лучше, чем мы боялись", - говорит эксперт.

По данным FactSet, результаты 75% компаний, входящих в индекс S&P 500, из тех, что уже отчитались о результатах, превзошли прогнозы аналитиков.

Стоимость акций Berkshire Hathaway выросла на 1%, поскольку инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета увеличила чистую прибыль в третьем квартале текущего года.

Акции BlackBerry выросли на 2,2%, так как аналитики Bank of America Merrill Lynch улучшили ценовой ориентир для бумаг компании.

Тем временем бумаги Under Armour упали на 18,9%, поскольку компания ухудшила прогноз выручки на 2019 год и сообщила о федеральном расследовании, касающемся ее практик бухгалтерского учета.

Котировки акций Uber Technologies снизились на 0,9% в преддверии квартальных результатов компании, которые были опубликованы после закрытия торгов.

Бумаги McDonald's подешевели на 2,7% на новостях о том, что совет директоров компании отправил в отставку президента и главного исполнительного директора Стива Истербрука из-за служебного романа.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник поднялся на 114,75 пункта (0,42%) и составил 27462,11 пункта, обновив максимум, достигнутый в середине июля.

Standard & Poor's 500 вырос на 11,36 пункта (0,37%) - до 3078,27 пункта.

Nasdaq Composite набрал 46,8 пункта (0,56%) и составил 8433,2 пункта.

Индексы Nasdaq и S&P 500 завершили на рекордных пиках вторую сессию подряд, отмечает MarketWatch. По итогам торгов в пятницу они достигли новых максимумов после публикации статданных по рынку труда США.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона растут во вторник вслед за подъемом американских фондовых индексов до новых рекордов на сигналах продвижения США и Китая в торговых переговорах.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 подскочил в ходе торгов на 1,9%, до максимального уровня с октября 2018 года, гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания, возможно, уже в ноябре, соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай оценивает потенциальные площадки для встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске.

Росс выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса". При этом оно, по его словам, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, указали на замедление темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в октябре опустился до минимальных за восемь месяцев 51,1 пункта с сентябрьских 51,3 пункта.

В то же время сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в октябре увеличился до 52 пунктов с 51,9 пункта месяцем ранее.

Си Цзиньпин, выступавший во вторник на открытии выставки Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo), пообещал, что власти страны будут принимать дальнейшие шаги для постепенного увеличения открытости китайских рынков для иностранных инвестиций.

Акции японской SoftBank Group подскочили в ходе торгов на 2,8%, нефтекомпании Inpex - на 6%, Honda - на 2,6%, Sony - на 1,4%.

В Гонконге дорожают бумаги Sunny Optical (+2,5%) и AAC Technologies (+2,9%), в Австралии - акции Beach Energy (+0,8%) и Westpac Banking (+2,4%).

Австралийский Центробанк сохранил неизменной ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,75% годовых по итогам заседания во вторник, отметив, что "сохранение низкой ставки в течение длительного периода времени, вероятно, потребуется для достижения полной занятости и целевого показателя инфляции".

Цены на нефть стабильны на торгах во вторник после скачка по итогам предыдущей сессии на позитивных сигналах относительно хода торговых переговоров США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,16 за баррель, что на $0,03 (0,05%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов выросла на $0,44 (0,71%), до $62,13 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,02 (0,04%) - до $56,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,34 (0,6%), до $56,54 за баррель.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары на сумму в $112 млрд, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай оценивает потенциальные площадки для встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске.

"Здоровая доза оптимизма в отношении ситуации в торговле" оказала поддержку нефтяному рынку, отмечает аналитик Axitrader Ltd. Стивен Иннес. Тем не менее, по словам эксперта, по-прежнему неясно, насколько существенным будет положительное влияние торгового перемирия США и Китая для мировой экономики, и это сдерживает подъем цен на нефть.

В центре внимания трейдеров также новости, касающиеся IPO саудовской государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Ранее Саудовская Аравия официально объявила о том, что акции Saudi Aramco будут предложены на местной фондовой бирже - Tadawul. Официально даты road show и начала сбора заявок инвесторов пока не объявлены. Проспект IPO будет опубликован 9 ноября, сообщил в воскресенье CEO Saudi Aramco Амин Нассер.