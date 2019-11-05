Фундаментальных причин для укрепления рубля сейчас нет - Алор Брокер

Фундаментальных причин для укрепления рубля сейчас нет, во вторник внешний фон для рубля пока нейтрален, говорится в комментарии Алор Брокер.

"В пятницу во второй половине дня мы видели очень мощную покупку рубля, в результате чего российская валюта показала рост к "американцу" более чем на процент. Пара доллар рубль "проколола" район поддержки 63,6-63,8 и теперь ей открыта дорога в область годовых минимумов - это 62,6. Однако чем был вызван такой ажиотажный спрос на рубли - остается непонятным. Только закрытием спекулятивных "лонгов" его объяснить нельзя", - указывает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Фундаментальных причин для укрепления рубля сейчас нет. Наоборот, в последние месяцы года рубль обычно слабеет из-за традиционно более слабого платежного баланса страны и возрастающих выплат по внешним долгам. "Поэтому мы не советуем пытаться заработать на росте рубля", - отмечает А. Антонов.

В понедельник на малоиндикативном без российских торгов рынке Форекс пара доллар-рубль пыталась развить успех и уходила в район 63,2, но к вечеру просадка была выкуплена. Во вторник пока внешний фон для рубля нейтральный, отмечает аналитик Алор Брокер, пара евро-доллар стабильна и находится чуть выше 1,11.