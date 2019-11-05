Во вторник рынок акций откроется ростом примерно на 0,5% - Алор Брокер

Во вторник российский рынок акций откроется ростом примерно на 0,5% и превысит отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, сообщается в комментарии Алор Брокер.

В понедельник фондовая Америка продолжила рост: основные индексы США прибавили около 0,4%. Выше 62 долларов за баррель закрылась и нефть.

"Все это говорит в пользу того, что во вторник наш рынок акций откроется ростом примерно на 0,5% и превысит отметку 3000 пунктов по индексу Мосбиржи. Именно этот уровень многие, казавшиеся еще несколько месяцев назад оптимистами, называли целью роста в этом году. Цель достигнута, что дальше? Дальше рост будет продолжен. Вот только сначала неплохо бы немного скорректироваться, и при любом ухудшении внешнего фона мы эту коррекцию увидим. Вполне возможно, что она пройдет не по всему рынку сразу, а по отдельным, наиболее перекупленным бумагам, среди которых можно выделить "Газпром" и "Норильский Никель". Поэтому сокращение длинных спекулятивных позиций выглядит оправданным. При этом спрос может перекинуться на отставшие от роста рынка в целом бумаги - это Сбербанк, который никак не может закрепиться выше сопротивления 240 руб., и акции черных металлургов, дивидендная доходность которых по-прежнему выглядит привлекательной", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.