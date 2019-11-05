ИСПРАВЛЕНО: Во вторник имеются все шансы переписать исторический максимум по индексу Мосбиржи - Промсвязьбанк

(исправлено в заголовке и в абзаце: "во вторник", а не "в понедельник")

Российский фондовый рынок в ходе пятничных торгов демонстрировал попытку вернуться к историческим максимумам, достигая отметки в 2930 пунктов. Учитывая сохранение сравнительно позитивного "риск-аппетита" на глобальных рынках и вчерашнего движения в ряде депозитарных расписок, во вторник имеются все шансы переписать исторический максимум по индексу Мосбиржи, и следующей целью для индекса можно считать отметку 2950 пунктов, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.