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01 ноября 2019 года 19:45

Рынок акций РФ завершил неделю ростом во главе с Сургутнефтегазом, индекс МосБиржи обновил пик на закрытие торгов

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми неплохой статистикой по рынку труда США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, а индекс РТС - пик с конца ноября 2013 года, при этом лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2930,4 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1455,44 пункта (+2,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар упал до 63,42 рубля (-0,71 рубля).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС выросли на 2-2,4%, доллар упал на 0,43 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Сургутнефтегаза" (+7,6% и +0,8% "префы"), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,9%), "Мосбиржи" (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (Щ+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%).

Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" ("МОЭСК") по РСБУ в январе-сентябре выросла на 24% год к году - до 5,8 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Просели бумаги "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3% и -0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%).

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,6-0,8%), вновь поднимается Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,8%) на фоне позитивных статданных из Китая и США.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд (до 51,7 пункта - максимум с февраля 2017 г.), что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе. Официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до минимальных за 8 месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

В США безработица в октябре выросла с 3,5% до 3,6%, как и ожидалось, а число рабочих мест за месяц увеличилось на 128 тыс. при прогнозах роста на 85 тыс.

Нефть вечером также дорожает, корректируя падение на неделе из-за опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая; цена Brent к 18:50 МСК превысила на $1,2 уровень суточной давности. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $60,72 за баррель (+1,9% и -1% накануне), декабрьская цена WTI - $55,26 за баррель (+2% и -1,6% в четверг).

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ начинал день неуверенно, но затем последовал вверх вслед за Европой, где инвесторы "выкупали" позитивную статистику из Китая (индекс PMI от Caixin, который в большей степени учитывает малый и средний бизнес, указал на улучшение ситуации). Вместе с рынком выросли в цене акции "Норникеля", хотя тут ситуация могла быть иной, так как Индонезия ранее на неделе все же решила перенести запрет на экспорт никельсодержащей руды на 1 января 2020 года. Более позитивной ситуация оказалась в нефтяных бумагах, среди которых вновь выделился ростом "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS).

Рубль продолжил укрепление, что также связано с позитивной статистикой из Китая. На рост аппетитов к риску указывает снижение цены золота и укрепление сырьевых валют. В Европе ЕЦБ с 1 ноября начал свою очередную количественную программу, что традиционно поддерживает рынки. Также с 1 ноября Кристин Лагард официально занимает пост президента ЕЦБ.

Нефть выросла на новостях о приостановке работы нефтепровода Keystone после обнаружения разлива около 9 тыс. баррелей в Северной Дакоте. Тем не менее, неделю нефть может завершить с потерями. Роста активности в Китае не хватает, чтобы компенсировать явный спад в Японии, Северной Корее и на Тайване.

Российский рынок акций вернулся на уровни выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи на фоне возврата Brent выше $60 за баррель, отмечает Кочетков.

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, позитив индекса Caixin немного сгладил негативный эффект от комментариев китайских представителей о неясности перспектив торгового соглашения с США, что позволило рынкам вернуться к росту. Судя по всему, инвесторы по-прежнему не видят угроз для отмены промежуточной сделки, даже несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили и высказывания Пекина о том, что идти на существенные уступки Вашингтону он не собирается.

Российский рынок даже в условиях сохраняющейся волатильности на мировых площадках продолжает выглядеть довольно уверенно. По данным EPFR, прошлая неделя принесла первые притоки в фонды, ориентированные на отечественные акции, за последние полтора месяца. Несмотря на коррекцию в наиболее цикличных бумагах металлургов, остальные в основном показывают рост: среди них как нецикличные (потребительский, телекоммуникационный и финансовый), так и нефтегазовый сектор - благодаря росту в отдельных бумагах, подкрепленному либо слухами, либо корпоративными новостями, отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, на хороших данных по рынку труда США индексы Dow Jones и S&P 500 в ходе первых часов торгов прибавили чуть менее 1%. Российский фондовый рынок в конце недели смог установить новые исторические максимумы по индексу МосБиржи, для которого ближайшая поддержка осталась довольно далеко - на 2840 пунктах. При этом ближайший среднесрочный тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, проходит в районе 2730 пунктов. В сложившихся обстоятельствах можно говорить о сохранении позитивной технической картины и возможности для продолжения роста рынка, считает аналитик.

Аналитик Альфа-банка Джон Волш отмечает, что Китай сделал весьма неутешительные заявления относительно перспектив торговой сделки с США, однако неплохие данные по обрабатывающей промышленности КНР подогрели фондовые индексы. Тем не менее, риски сохраняются: это риск еще одного срыва торговых переговоров между Китаем и США и опасения по поводу того, что ФРС на некоторое время взяла паузу в смягчении своей монетарной политики.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), в контексте последних комментариев Федрезерва США сильные данные по рынку труда являются одним из факторов в пользу сохранения ставки на текущем уровне. Рыночные ожидания относительно ДКП ФРС могут стать более жесткими, что в итоге приведет к снижению аппетита инвесторов к рисковым активам.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале ноября складывается оптимистичной, индикаторы обновляют свои вершины (исторический в случае с индексом МосБиржи и многолетний в случае с индексом РТС), что указывает на общее улучшение настроений на рынке. Тем не менее, опасения вызывает краткосрочная перекупленность, а на недельных графиках обоих индикаторов сформировались "медвежьи" дивергенции с индексами RSI по отношению к пикам начала июля - это тревожный сигнал, указывающий на возможность существенной нисходящей коррекции. Ближайшие важные поддержки для индексов расположены на отметках 2890 и 2850 пунктов (индекс МосБиржи), а также на 1410 и 1345 пунктах (индекс РТС) - их преодоление должно заставить "быков" задуматься о корректировке своих позиций.

С фундаментальной точки зрения мировые фондовые рынки в ноябре продолжат следить за развитием торгового противостояния США-КНР. В самом конце октября на биржи поступили несколько противоречивые новости о том, что Китай вроде готов к подписанию первой фазы соглашения (как и США), несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили, но, с другой стороны, КНР не может пойти на ряд уступок Штатам в долгосрочной перспективе. Ясности в торговом вопросе по-прежнему не так много, хотя подписание хотя бы промежуточного соглашения уже стало бы позитивом для фондовых площадок по всему миру.

На нефтяном рынке в преддверии декабрьского заседания ОПЕК+ могут возобновиться спекуляции относительно его итогов. На данный момент Россия (позиция которой и ранее была камнем преткновения в вопросе более масштабного сокращения нефтедобычи) дает понять, что на дополнительную помощь рынку лучше не рассчитывать. Цены на нефть, таким образом, остаются под давлением достаточно высокого предложения (в частности, в США) и опасений в отношении замедления спроса. Не стоит списывать со счетов и геополитические риски, которые могут способствовать краткосрочным скачкам котировок вверх, считает аналитик.

К выбору акций на рынке РФ в ноябре стоит подходить избирательно - несмотря на достижение индексом МосБиржи исторических высот, уверенное повышение демонстрируют не все наиболее ликвидные бумаги. Основные риски на текущих высотах заключаются в нисходящей коррекции, которая может начаться при потере уверенности инвесторов в перспективах заключения торгового соглашения или же при слабых данных по экономике США и Китая без намеков ФРС на дополнительную поддержку рынка, полагает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции "Руссинвеста" (+11%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+8,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,5%, до 448,8 рубля), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4,8%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,7%), "префы" банка "Возрождение" (MOEX: VZRZ) (+2,7%).

Акции "М.Видео" достигли уровней 1,5-месячной давности на новостях, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33,37 рубля на акцию по итогам девяти месяцев 2019 года.

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-11,8%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-3,1%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,877 млрд рублей (из них 13,332 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 9,221 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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