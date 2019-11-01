Рынок акций РФ на неделе продолжил обновление максимумов по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил подъем вместе с мировыми фондовыми площадками на ожиданиях торговой сделки США-КНР, отсрочки Brexit и снижения ставки Федрезерва США, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, преодолев рубеж 2900 пунктов, индекс РТС - пик с конца декабря 2013 года на фоне спроса на рисковые активы, после чего к концу недели наметилась коррекция из-за фиксации прибыли игроками перед длительными выходными в России.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 24 по 30 октября составил порядка $20 млн против оттока $60 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток на уровне $10 млн против оттока $20 млн на прошлой неделе (вторая неделя оттока).

В период с 28 октября по 1 ноября индекс МосБиржи вырос на 2% и составил 2930,4 пункта, индекс РТС прибавил 2,4% и достиг 1455,44 пункта на фоне снижения доллара до 63,42 руб./$1 (-0,43 рубля) и снижения январской нефти Brent на 1,5% или $0,9.

Подъем рынка акций днем в понедельник вслед за мировыми площадками на новостях о продвижении переговоров США и Китая на пути к торговому соглашению сменился вечером коррекцией в рамках фиксации прибыли игроками; индекс МосБиржи после обновления исторического максимума в районе 2900 пунктов сдал назад к 2850 пунктам, при этом локомотивом отката выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (-4,3%) и "ЛУКОЙЛа" (-3,3%). Акции "Сургутнефтегаза" прервали 4-дневное ралли после того, как глава НК "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов развеял в понедельник слухи о возможной покупке "Сургутнефтегазом" пакета "ЛУКОЙЛа".

Лучше рынка смотрелись акции "Норникеля" (+3%) на новостях, что Индонезия объявила о незамедлительном (с 28 октября) введении запрета на экспорт никелевой руды (ранее власти страны планировали ввести запрет с 1 января 2020 года, а еще летом текущего года планировалось ввести ограничения только с января 2022 года).

По итогам телефонных переговоров 25 октября вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином было объявлено, что США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения. В понедельник также стало известно, что лидеры стран ЕС согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года. Нефть Brent просела к $61,3 за баррель в рамках коррекции, несмотря на данные Baker Hughes о сокращении числа активных буровых в США на 17 единиц (до 696 установок).

Во вторник рынок акций вырос по индексам благодаря подъему бумаг "Газпрома" (+3,6%), обновивших максимумы с июля на новостях о завершении компанией заполнения газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири" (официальный запуск магистрали намечен на начало декабря); индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля обновил исторический максимум на закрытие торгов (2886 пунктов), в то время как внешние площадки подавали смешанные сигналы в преддверии заседания Федрезерва США. Среди лидеров роста также оказали бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+3,8%) и "Магнитогорского металлургического комбината" (+3,1%).

Управление торгового представителя США сообщило, что рассматривает возможность продления освобождения от импортных пошлин для порядка 1 тыс. наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Нефть Brent опускалась к $60,3 за баррель на сигналах России о том, что еще слишком рано говорить о более существенном ограничении добычи, однако к вечеру цены отыграли снижение и вернулись к $61,3 за баррель.

В среду рынок акций РФ обновил исторический максимум индекса МосБиржи, превысившего 2910 пунктов за счет ралли бумаг "Газпрома" (+3,4%) к уровням 2008 года на корпоративных новостях; динамика остальных blue chips была смешанной на фоне негативных сигналов с мировых фондовых площадок, где игроки сокращали позиции в ожидании итогов заседания Федрезерва США; лидерами отката выступили акции "Сургутнефтегаза" (-2,6%).

Поддержку акциям "Газпрома" оказали новости, что Датское энергетическое агентство выдало разрешение на строительство газопровода "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны (магистраль пройдет к Юго-Востоку от острова Борнхольм). Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали (уложено 2042 км газопровода - 83% от общей протяженности). По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

В США в среду вышла первая оценка роста ВВП за III квартал (+1,9%), которая оказалась лучше ожиданий (+1,6%), в связи с чем повысилась вероятность паузы в дальнейшем смягчении монетарной политики Федрезерва. Нефть Brent откатилась к $60,2 за баррель на данных Минэнерго США о росте запасов нефти в стране на 5,7% млн баррелей, при прогнозах увеличения на 0,5-2,5 млн баррелей.

В четверг, 31 октября, рынок акций РФ завершил торги распродажами на фоне ухудшения внешней конъюнктуры после сигналов о вероятной паузе в дальнейшем смягчении монетарной политики Федрезерва США и на фоне опасений за судьбу торговой сделки США-Китай; индекс МосБиржи откатился в район 2890 пунктов после обновления утром исторического максимума на уровне 2936 пунктов. По итогам октября индексы МосБиржи и РТС выросли на 5,3-6,7%, доллар подешевел на 0,81 рубля.

Федрезерв США ожидаемо снизил ставку на 25 базисных пунктов (до 1,5-1,75% годовых), одновременно намекнув на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в октября соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора, оказалась под вопросом в связи с отказом властей Чили от проведения саммита из-за массовых беспорядков. Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки. Нефть Brent откатилась в район $59,5 за баррель.

В пятницу, 1 ноября, рынок акций РФ продолжил подъем вслед за миром на сильной статистике по рынку труда США (число рабочих мест в октябре выросло сильнее ожиданий), лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+7,6%), "Роснефти" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), индекс МосБиржи обновил максимум на закрытие торгов, превысив 2930 пунктов. Рынок акций Китая в пятницу вырос за счет позитивных статданных: индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе. Нефть Brent в пятницу поднялась к $60,7 за баррель.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+16%), "М.Видео" (+10%), "Мостотреста" (+10%); хуже рынка оказались акции "МРСК Центра и Приволжья" (-17%), "МРСК Северо-Запада" (-14%), "МРСК Волги" (-9%).

Рынок акций РФ в первой декаде ноября может продолжить попытки роста к новым максимумам, влияние на расстановку сил будут оказывать новости о торговых переговорах США-КНР и поступающие свежие квартальные корпоративные отчеты. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2900-2960 пунктов, для индекса РТС - 1400-1480 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".