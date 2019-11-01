Цены евробондов РФ во второй половине недели активизировали рост вслед за UST на фоне интереса к "защитным активам"

Москва. 1 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во второй половине недели активизировали рост вслед за повышением спроса на американские казначейские обязательства (US Treasuries) на опасениях за судьбу торговой сделки между США и Китаем. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов по итогам недели оказались незначительными, за исключением евробондов РФ с погашением в 2030 году, спред которых умеренно сузился.

Начало недели для мировых долговых рынков было не совсем благоприятным - цены евробондов практически всех развивающихся стран снижались на фоне падения котировок американских казначейских обязательств. Основным фактором давления выступало падение интереса глобальных инвесторов к "защитным активам" на ожиданиях скорого заключения торговой сделки между США и Китаем. На оптимизме относительно того, что торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может скоро закончиться, наблюдался активный рост фондовых рынков, в то время как мировые долговые рынки, наоборот, находились под давлением продавцов.

Российские евробонды, с одной стороны, являются бенефициарами окончания торговой войны из-за того, что снижаются риски глобального падения спроса на сырьевые товары. Но, с другой стороны, отечественные бумаги не могли не игнорировать рост доходностей базовых активов. В результате происходило снижение котировок, но темпы его были относительно скромными, что в итоге вело к некоторому сужению суверенных спредов.

Во вторник и среду котировки российских еврооблигаций не демонстрировали ярко выраженной динамики на фоне слабых изменений в секторе американских казначейских обязательств, так как участники рынка не предпринимали активных действий в ожидании объявления 30 октября итогов октябрьского заседания Федрезерва США, а также публикации в пятницу ежемесячных данных по американскому рынку труда, за которыми внимательно следит американский регулятор. Некоторое давление на валютные облигации emerging markets оказывали негативные новости из ЮАР, где наблюдалось ухудшение экономической ситуации.

Вместе с тем в последний торговый день октября котировки российских еврооблигаций умеренно подросли вслед за ценами US Treasuries, которые в свою очередь выросли благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на "защитные активы" на заявлениях ряда высокопоставленных чиновников Китая, о том, что вероятность заключения торговой сделки с США остается довольно низкой. Кроме того, инвесторы в целом позитивно отреагировали на итоги октябрьского заседания Федрезерва.

Федеральная резервная система по итогам двухдневного заседания объявила об очередном снижении процентной ставки, одновременно намекнув на возможную паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Американский центробанк понизил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до диапазона от 1,5% до 1,75% годовых. В заявлении по итогам заседания говорилось о сохраняющейся неопределенности в отношении экономического прогноза. При этом из текста заявления исчезла фраза о готовности ЦБ "действовать по необходимости для поддержки экономического роста", которую эксперты считали указанием на возможность дальнейшего снижения ставки. Вместо этого ФРС заявила о намерении "отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз при оценке целесообразной траектории базовой процентной ставки".

В пятницу активность покупателей в секторе российских еврооблигаций несколько снизилась, при этом ряд бумаг продолжил восходящую динамику, в то время как котировки некоторых выпусков евробондов РФ немного снизились в рамках коррекции. Определенное давление на облигации emerging markets оказала нестабильная динамика US Treasuries, которые в свою очередь негативно отреагировали на публикацию ежемесячных данных по рынку труда, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков и, соответственно, снизивших вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики Федрезервом. Так, согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в экономике страны увеличилось в октябре на 128 тыс. человек после повышения на пересмотренные 180 тыс. в сентябре (аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 85 тыс.). Показатели роста занятости за август и сентябрь были пересмотрены в сторону улучшения на 95 тыс. рабочих мест в совокупности.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,5% и составила 114,44% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 13 базисных пунктов и 1 ноября составил 111 базисных пунктов).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 0,78% (их доходность снизилась на 5,5 пункта - до 4,035% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,77% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 1 пункт - до 211 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 1,26% (их доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 4,04% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году прибавил в цене за неделю 0,49%, подорожав до 107,49% от номинала (его доходность снизилась на 7,5 пункта и составила 3,14% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,52%, до 110,25% от номинала (их доходность снизилась на 9 базисных пунктов и составила 3,02% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,15% (их спред к US Treasuries расширился на 3 пункта и составил 74 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала из-за сохраняющихся опасений за судьбу торговой сделки между США и Китаем, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, формированию ярко выраженной тенденции будет препятствовать сохраняющаяся неопределенность в отношении торговых переговоров США и Китая, а также заявления американского ЦБ о возможной паузе в череде снижения процентных ставок.