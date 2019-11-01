Российский рынок акций продолжит рост на следующей неделе - Промсвязьбанк

Несмотря на негативное начало недели, к ее окончанию российский фондовый рынок смог установить новые исторические максимумы и закрепиться под ними, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Эксперт отмечает, что ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи в текущий момент выступает уровень 2840 пунктов. При этом ближайший среднесрочный тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, проходит в районе 2730 пунктов.

В сложившихся обстоятельствах, по мнению Богдана Зварича, можно говорить о сохранении позитивной технической картины на нашем рынке и возможности для продолжения роста.

"В пятницу российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику на улучшении внешнего фона, - комментирует аналитик Промсвязьбанка. - Так, на хороших данных по рынку труда США, индексы Dow Jones и S&P500 в ходе первых часов торгов прибавили чуть менее 1%. В Европе к вечеру основные индексы подтягивались в пределах 0,9%. Также покупкам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавил боеле 1%, торгуясь выше 60,5 доллара за баррель. На таком фоне к 18:00 мск индекс МосБиржи вырос на 1%, поднявшись выше 2920 пунктов. Лидерами торгов выступили Сургутнефтегаз и ТГК-1, прибавившие 5,8% и 2,3% соответственно. Хуже рынка торговались акции Аэрофлота и "префы" Транснефти, потерявшие более 2%".