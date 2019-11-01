У нефтяного рынка по-прежнему нет веских драйверов восходящего движения - ИК "Велес Капитал"

Нефтяные цены начинают ноябрь на некотором расстоянии от среднесрочных и краткосрочных сопротивлений (56,70 долл для WTI и 61,90 долл для Brent), которые им не удалось преодолеть в октябре, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, у нефтяного рынка по-прежнему нет веских драйверов восходящего движения, но в то же время игроки на повышение стараются удержать котировки выше важных среднесрочных поддержек (район 50 долл по WTI и 56 долл по Brent).

"Важно отметить, что котировки, в то же время, удерживаются выше района ключевых поддержек 50,50 долл и 55,90 долл соответственно, которые с лета этого года препятствуют более масштабному падению к минимумам конца прошлого года (42,36 долл и 44,95 долл). Ситуация на рынке на данный момент нейтральная, а инвесторам стоит ориентироваться на ключевые поддержки и сопротивления", - комментитует эксперт.

По мнению Елены Кожуховой, на нефтяном рынке в преддверии декабрьского заседания ОПЕК+ могут возобновиться спекуляции относительно его итогов. На данный момент Россия (позиция которой и ранее была камнем преткновения в вопросе более масштабного сокращения нефтедобычи) дает понять, что на дополнительную помощь рынку лучше не рассчитывать. "Цены на нефть, таким образом, остаются под давлением достаточно высокого предложения (в частности, в США) и опасений в отношении замедления спроса. Не стоит списывать со счетов и геополитические риски, которые могут способствовать краткосрочным скачкам котировок наверх", - заключает аналитик ИК "Велес Капитал".