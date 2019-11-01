Рубль развернулся вверх и дорожает к доллару и евро перед длительными праздничными выходными

Москва. 1 ноября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем после небольшого утреннего повышения; рубль дорожает к бивалютной корзине перед длительными выходными, связанными с празднованием в понедельник, 4 ноября, Дня народного единства, и благодаря повышению цен на нефть.

Курс доллара США составил 63,91 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,3 руб./EUR1, подешевев на 21 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,83 копейки - до 67,23 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на удлиненные выходные дни в связи с празднованием 4 ноября Дня народного единства на 25,68 копейки, до 64,0316 руб./$1, и увеличил курс евро на 28,67 копейки, до 71,4785 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах перед длительными выходными и на фоне развернувшейся вверх нефти. Участники рынка оценивают данные по рынку труда США и новости относительно торговых переговоров между США и Китаем.

Безработица в США в октябре 2019 года увеличилась до 3,6% по сравнению с сентябрьским уровнем в 3,5%, который был минимальным с декабря 1969 года. Динамика показателя совпала с прогнозами рынка.

Между тем число рабочих мест в экономике США увеличилось на 128 тыс. человек после повышения на пересмотренные 180 тыс. в сентябре, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали роста числа рабочих мест на 85 тыс.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти Китая сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Старший аналитик информационно-аналитического центра компании "Альпари" Анна Бодрова отметила, что российские инвесторы явно готовятся к трехдневным выходным - валютные пары консолидируются у понятных отметок, никто не хочет рисковать в моменте. "Итак, все монетарные решения, которые должны были быть приняты этой осенью, уже известны и учтены в котировках. Миру понятно, что будет делать дальше ФРС США или, например, Банк Японии. Отечественные инвесторы еще раз утвердились в мысли о том, что ЦБ РФ будет понижать ключевую ставку и далее - это логично, раз инфляция сокращает свое давление. Первая неделя ноября явных сюрпризов преподнести не должна, а это значит, что после каникул рубль вернется к торгам в нейтральном состоянии", - подчеркивает Бодрова.

"Из тенденций на глобальных рынках отметим заметное снижение доходностей на долговом рынке США в последние два дня - доходности десятилетних бумаг опустились от уровня в 1,85% до 1,70%. Вчера в Штатах также была опубликована оценка базовых ценовых расходов на личное потребление, и показатель ожидаемо снизился с 1,8% до 1,7%. Снижение ставки ФРС на этой неделе нормализовало состояние кривой treasuries - кривая на данный момент имеет плоскую форму на участке до 5 лет и нормальный наклон на участке выше 5 лет. Сегодня с точки зрения макростатистики выделяется публикация данных по американскому рынку труда", - полагает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Нефтяной рынок демонстрирует умеренный подъем в ходе торгов в пятницу, однако завершает неделю максимальным падением за месяц на сомнениях в перспективах подписания долгосрочного торгового соглашения между США и Китаем.

Дополнительными негативными факторами на уходящей неделе также стали статданные из Китая, указавшие на продолжающееся ослабление экономики КНР, и отчет Минэнерго США, из которого стало известно о существенном росте запасов топлива на прошлой неделе.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 МСК выросли на 0,54% - до $59,94 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени увеличились на 0,72% - до $54,52 за баррель. С начала этой недели Brent подешевела на 3,8%, WTI - на 4,1%.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу немного уменьшились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 6,7% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п. - до 6,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц пустилась на 2 б.п. - до 6,75% годовых, ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 6,83% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 2 б.п. - до 6,83% годовых.