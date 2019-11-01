Рынок нефти остается под воздействием серьезной угрозы дисбаланса - БКС

Brent прибавляет 0,4% (вблизи отметки $59,7). В четверг закончил торговаться ближайший фьючерсный контракт на Brent, и теперь им стал январский, который стоил приблизительно на $0,7 ниже декабрьского. Рынок нефти остается под воздействием серьезной угрозы дисбаланса из-за негативных факторов как со стороны спроса, так и со стороны предложения, отмечает в своем комментарии эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Поэтому позитивные драйверы, не имеющие перспектив кардинально улучшить эту ситуацию, остаются почти незамеченными участниками нефтяных площадок.