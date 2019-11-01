Интервенции в ноябре будут все еще нейтральны для курса рубля - Райффайзенбанк

В ноябре регулярные покупки Минфина немного снизятся до 191 млрд руб. (с 212 млрд руб. в октябре) на фоне просадки дополнительных нефтегазовых доходов (цена нефти в октябре упала до 58,8 долл./барр., что стало среднемесячным минимумом с начала года), говорится в обзоре Райффайзенбанка.

С учетом отложенных покупок валюты (56 млрд руб./мес.), итоговый объем ноябрьских интервенций, по мнению экспертов банка, может составить 247 млрд руб., или 3,8 млрд долл. (12,3 млрд руб./день), что ниже совокупного объема интервенций в предшествующем месяце (4,17 млрд долл.).

"В ноябре, согласно нашей модели платежного баланса, сальдо текущего счета составит 4,8-5,6 млрд долл. (против 2,5-3,2 млрд долл. в октябре), что больше размера валюты, уходящей с рынка в результате интервенций ЦБ РФ, то есть на фоне высокого аппетита к риску курс рубля, скорее всего, не претерпит изменений (при прочих равных)", - заключают эксперты Райффайзенбанка Денис Порывай и Станислав Мурашов.