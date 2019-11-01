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01 ноября 2019 года 13:29
Рост экономики еврозоны поддерживается внутренним спросом - Julius Baer
Предварительные оценки роста ВВП в еврозоне оказались немного выше ожиданий, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Так, экономика выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как прогнозы указывали на рост на уровне 0,1%. Подробный отчет еще не был опубликован, а данные по Германии будут раскрыты лишь 14 ноября. Цифры по экономикам Франции, Италии и Испании за III квартал говорят о том, что позитивный сюрприз в основном был связан с улучшением динамики внутреннего спроса, которое смогло компенсировать эффект от замедления экспорта. Дэвид Коль ожидает, что эта ситуация будет сохраняться в IV квартале, и сохраняет прогноз по годовому приросту экономики на уровне 1,1%. Этот прогноз ниже потенциальных возможностей роста еврозоны, тогда как на протяжении предыдущих четырех лет экономика показывала рост выше своего потенциала. "Мы считаем, что снижение промышленной активности и экспортного спроса в следующем месяце остановится, что можно будет наблюдать по активизации кредитования. Ожидание ускорения динамики ВВП еврозоны в начале 2020 года обосновывает прогноз по росту на уровне 1,1% в следующем году, - заключает главный валютный стратег Julius Baer.
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01 ноября 2019 года 19:45
Рынок акций РФ завершил неделю ростом во главе с Сургутнефтегазом, индекс МосБиржи обновил пик на закрытие торгов
Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми неплохой статистикой по рынку труда США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, а индекс РТС - пик с конца ноября 2013 года, при этом лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
.01 ноября 2019 года 19:41
Рынок акций РФ на прошедшей неделе продолжил подъем вместе с мировыми фондовыми площадками на ожиданиях торговой сделки США-КНР, отсрочки Brexit и снижения ставки Федрезерва США, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, преодолев рубеж 2900 пунктов, индекс РТС - пик с конца декабря 2013 года на фоне спроса на рисковые активы, после чего к концу недели наметилась коррекция из-за фиксации прибыли игроками перед длительными выходными в России. читать дальше
.01 ноября 2019 года 19:22
Рынок акций РФ завершил неделю ростом во главе с Сургутнефтегазом, индекс МосБиржи обновил пик на закрытие торгов
Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ в пятницу вырос вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, подогретыми неплохой статистикой по рынку труда США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум на закрытие торгов, а индекс РТС - пик с конца ноября 2013 года, при этом лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза". читать дальше
.01 ноября 2019 года 19:16
Цены евробондов РФ во второй половине недели активизировали рост вслед за UST на фоне интереса к "защитным активам"
Москва. 1 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во второй половине недели активизировали рост вслед за повышением спроса на американские казначейские обязательства (US Treasuries) на опасениях за судьбу торговой сделки между США и Китаем. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов по итогам недели оказались незначительными, за исключением евробондов РФ с погашением в 2030 году, спред которых умеренно сузился. читать дальше
.01 ноября 2019 года 18:55
Рынок фьючерсов закладывает вероятность повышения ставки по федеральным фондам ФРС США не раньше 2024 г. - "ВТБ Капитал"
Рынок фьючерсов закладывает вероятность повышения ставки по федеральным фондам ФРС США не раньше 2024 г. , говорится в обзоре "ВТБ Капитала". На завершившемся в эту среду заседании Комитет ФРС по операциям на открытом рынке снизил ставку по федеральным фондам на 25 бп, сместив ее целевой... читать дальше
.01 ноября 2019 года 18:43
Несмотря на негативное начало недели, к ее окончанию российский фондовый рынок смог установить новые исторические максимумы и закрепиться под ними, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Эксперт отмечает, что ближайшей поддержкой для индекса Мосбиржи в текущий... читать дальше
.01 ноября 2019 года 18:07
Нефтяные цены начинают ноябрь на некотором расстоянии от среднесрочных и краткосрочных сопротивлений (56,70 долл для WTI и 61,90 долл для Brent), которые им не удалось преодолеть в октябре, отмечается в комментарии аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой. По мнению эксперта, у нефтяного рынка... читать дальше
.01 ноября 2019 года 17:11
Аналитики PremEx сохраняют прогноз в отношении цен на нефть в диапазоне $59,50-62,50 на предстоящую неделю, отмечается в обзоре компании. Сырьевой рынок обращает пристальное внимание к переговорам между США и Китаем - чем больше стабильности в геополитике, тем меньше волатильности Brent. По данным... читать дальше
.01 ноября 2019 года 16:41
На этой неделе ожидания в отношении действий ФРС оправдались, большинство рынков завершает неделю в нейтральной зоне. В полной мере сохраняется взгляд на курс рубля и ожидается умеренное ослабление российской валюты, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В данный момент шоковые угрозы текущей... читать дальше
.01 ноября 2019 года 16:07
Российский фондовый рынок имеет все шансы закрыть неделю выше отметки 2900 пунктов по индексу Мосбиржи, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Отечественный рынок акций начал день неуверенно, но затем последовал вслед за Европой, где инвесторы выкупали позитивную статистику из Китая. Ещё... читать дальше
.01 ноября 2019 года 16:06
Москва. 1 ноября. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в пятницу днем после небольшого утреннего повышения; рубль дорожает к бивалютной корзине перед длительными выходными, связанными с празднованием в понедельник, 4 ноября, Дня народного единства, и благодаря повышению цен на нефть. читать дальше
.01 ноября 2019 года 15:38
этом месяце на первый план могут выйти риски, связанные со сменой настроений глобальных инвесторов, в частности, из-за затягивания торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, а также снижения котировок нефти Brent ниже $60 на фоне продолжающихся опасений игроков в отношении будущего спроса.... читать дальше
.01 ноября 2019 года 15:11
rent прибавляет 0,4% (вблизи отметки $59,7). В четверг закончил торговаться ближайший фьючерсный контракт на Brent, и теперь им стал январский, который стоил приблизительно на $0,7 ниже декабрьского. Рынок нефти остается под воздействием серьезной угрозы дисбаланса из-за негативных факторов как со... читать дальше
.01 ноября 2019 года 14:41
В ноябре регулярные покупки Минфина немного снизятся до 191 млрд руб. (с 212 млрд руб. в октябре) на фоне просадки дополнительных нефтегазовых доходов (цена нефти в октябре упала до 58,8 долл./барр., что стало среднемесячным минимумом с начала года), говорится в обзоре Райффайзенбанка. С учетом... читать дальше
.01 ноября 2019 года 14:14
Российский рынок акций даже в условиях сохраняющейся волатильности на мировых площадках выглядит уверенно - УК "Райффайзен Капитал"
В первый день ноября российский фондовый рынок незначительно подрастает, поддерживаемый не только внешним, преобладающим на остальных мировых площадках, сдержано-оптимистичным настроем, но и ралли в отдельных бумагах, отмечается в комментарии портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал"... читать дальше
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