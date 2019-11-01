Рост экономики еврозоны поддерживается внутренним спросом - Julius Baer

Предварительные оценки роста ВВП в еврозоне оказались немного выше ожиданий, сообщается в комментарии главного валютного стратега Julius Baer Дэвида Коля. Так, экономика выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как прогнозы указывали на рост на уровне 0,1%.

Подробный отчет еще не был опубликован, а данные по Германии будут раскрыты лишь 14 ноября. Цифры по экономикам Франции, Италии и Испании за III квартал говорят о том, что позитивный сюрприз в основном был связан с улучшением динамики внутреннего спроса, которое смогло компенсировать эффект от замедления экспорта. Дэвид Коль ожидает, что эта ситуация будет сохраняться в IV квартале, и сохраняет прогноз по годовому приросту экономики на уровне 1,1%. Этот прогноз ниже потенциальных возможностей роста еврозоны, тогда как на протяжении предыдущих четырех лет экономика показывала рост выше своего потенциала.

"Мы считаем, что снижение промышленной активности и экспортного спроса в следующем месяце остановится, что можно будет наблюдать по активизации кредитования. Ожидание ускорения динамики ВВП еврозоны в начале 2020 года обосновывает прогноз по росту на уровне 1,1% в следующем году, - заключает главный валютный стратег Julius Baer.