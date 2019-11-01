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01 ноября 2019 года 12:30
Накануне продолжительных выходных инвесторы будут фиксировать прибыль, но останутся в защитных активах - Альфа-банк
Поскольку российский рынок акций в понедельник будет закрыт по случаю национального праздника, инвесторы будут фиксировать прибыль накануне продолжительных выходных, говорится в обзоре Альфа-банка. "В любом случае мы ожидаем, что инвесторы останутся в защитных активах", - отмечает аналитик инвестбанка Джон Волш. Российский рынок акций в пятницу может следовать динамике азиатских бирж, на которых воцарился осторожный оптимизм на фоне более сильной в сравнении с прогнозами статистики по обрабатывающей промышленности Китая, полагает Джон Волш. Однако риски сохраняются, в том числе риск еще одного срыва торговых переговоров между Китаем и США и опасения по поводу того, что ФРС на некоторое время взяла паузу в смягчении своей политики.
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Компании упоминаемые в новости: ЛУКОЙЛ НК
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01 ноября 2019 года 12:51
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