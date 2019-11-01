Рынок акций РФ утром консолидируется на смешанных внешних сигналах, выросли бумаги М.Видео на новостях о дивидендах

Москва. 1 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, давление на индексы оказывает нисходящая коррекция в бумагах "Газпрома" и Сбербанка; выросли акции "М.Видео" на новостях о дивидендах и бумаги "МОЭСК" на отчете за 9 месяцев.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2894,57 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1424,6 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,7%.

Доллар просел до 64,01 рубля (-0,12 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,7%), "МОЭСК" (+1,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" ("МОЭСК") по РСБУ в январе-сентябре выросла на 24% - до 5,8 млрд рублей, по сравнению с прибылью в размере 4,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Просели бумаги "Газпрома" (-0,7%, до 258,2 рубля), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), Сбербанка (-0,3%).

Индексы в США в четверг снизились, несмотря на оптимистичные отчеты ряда крупных компаний (в частности, Facebook и Apple), давление на рынок оказали сообщения, касающиеся торговых переговоров США и Китая.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило в четверг, что власти Китая сомневаются в возможности заключения долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора. О новом месте встречи, по словам Трампа, будет объявлено в скором времени.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на фоне позитивных статданных из Китая.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР, рассчитываемый Caixin и Markit, вырос в октябре третий месяц подряд, что контрастирует с официальным PMI, указавшим на спад активности в секторе.

Значение индекса в прошлом месяце подскочило до максимальных с февраля 2017 года 51,7 пункта по сравнению с 51,4 пункта в сентябре. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе - индекс остается выше ее три месяца подряд.

Индикатор объема производства в октябре увеличился до 53 пунктов - максимума с декабря 2016 года, по сравнению с 52,5 пункта месяцем ранее.

Накануне стало известно, что официальный PMI в перерабатывающей промышленности Китая, публикуемый Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, в октябре снизился до минимальных за 8 месяцев 49,3 пункта по сравнению с 49,8 пункта месяцем ранее.

Статданные из Японии, обнародованные в пятницу, указали на рост безработицы в стране в сентябре до максимальных с мая 2,4% по сравнению с 2,2% месяцем ранее. Другой индикатор японского рынка труда показал, что на 100 соискателей работы в прошлом месяце приходилось 157 открытых вакансий против 159 вакансий в августе.

Между тем, остается слабой нефть, которая завершает неделю снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $59,49 за баррель (-0,2% и -1% накануне), декабрьская цена WTI - $54,2 за баррель (+0,04% и -1,6% в четверг).

С начала этой недели Brent и WTI подешевели в среднем на 4%. В октябре стоимость Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,2%.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Альберта Короева, накануне индекс МосБиржи обновил рекордные уровни, где последовала фиксация прибыли, и день был закрыт в "минусе". В пятницу есть опасения развития коррекции, тем более что российский рынок уходит на длинные выходные, и следующие торги уже будут проходить во вторник, 5 ноября.

Глобально распродажам на внешних рынках способствовали новости о скептицизме Китая относительно возможности долгосрочной торговой сделки со Штатами. При этом Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Дональда Трампа.

В пятницу утром корректируются вниз акции "Газпрома", что оказывает давление на индексы. Подросли акции "М.Видео" после рекомендации совета директоров по дивидендам. Вечером ожидается важный отчет по рынку труда США и данные по деловой активности в промышленности, отмечает эксперт.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе возможен некоторый период консолидации по индексу РТС. Усиление неопределенности в отношении торговой сделки между США и КНР, а также политические риски (Палата представителей Конгресса США проголосовала накануне за продолжение расследования в отношении президента, что формально подразумевает потенциальную возможность импичмента) могут ограничить приток капитала на развивающиеся рынки. Во второй половине дня ожидаются данные США по рынку труда (non-farm payrolls, 15:30 МСК) и деловой активности в производственном секторе (ISM Manufacturing PMI, 17:00 МСК), которые могут спровоцировать рост волатильности на фондовом рынке в целом.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, реакции перегретого российского рынка на ухудшение внешнего фона удивляться не следует, поводом для пессимизма стали сообщения о сомнениях в Китае относительно возможности достичь глобального соглашения с США по взаимной торговле, а также начало процедуры импичмента Трампа. Впрочем, до реального отстранения американского президента от власти дело, скорее всего, не дойдет: две трети Сената, в котором большинство у республиканцев, не проголосует за такое решение.

В понедельник, 4 ноября, торги на российском финансовом рынке проходить не будут из-за праздника, поэтому вполне логично ожидать, что ближе к вечеру часть трейдеров будет сокращать длинные позиции, в том числе маржинальные. Тем не менее, особых рисков переноса длинных позиций, особенно по "ЛУКОЙЛу" и "Газпрому", нет, а вероятную вечернюю просадку можно использовать для увеличения портфеля, считает аналитик.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, некоторое ухудшение настроений на глобальных рынках в четверг было вызвано слабыми данными по деловой активности Китая в промышленном секторе и новыми тревогами относительно вопроса торговых отношений США-Китай (неофициальные комментарии китайских властей относительно сомнений в возможности заключения всеобъемлющей торговой сделки). При этом пятничная публикация индекса деловой активности в производственном секторе Китая уже от Caixin, напротив, вышла в позитивном ключе, а по словам представителей американских властей, стороны сейчас выбирают новое место, на котором должно быть подписано соглашение первой фазы (необходимость в выборе нового места пришла после отказа Чили от проведения саммита АТЭС из-за внутренних протестов).

С середины октября индекс МосБиржи прибавил около 7,5% (если считать до максимума четверга - то почти 9%), и в моменте смотрится локально перегретым. Базовым сценарием на ближайшие пару торговых сессий возможен боковой характер торгов преимущественно под отметкой 2900 пунктов. На горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в частности, представление новой дивидендной политики "Газпрома" в конце месяца), считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+8,7%), "М.Видео" (+4,6%, до 444,9 рубля), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,4%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,6%).

Акции "М.Видео" достигли уровней 1,5-месячной давности на новостях, что совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33,37 рубля на акцию по итогам девяти месяцев 2019 года.

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-5,1%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,6%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 9,741 млрд рублей (из них 2,655 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 2,56 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").