ОФЗ становятся более восприимчивыми к внешнему негативу - Промсвязьбанк

При отсутствии новых существенных драйверов для роста ОФЗ становятся более восприимчивыми к внешнему негативу, говорится в обзоре Поомсвязьбанка. По мнению аналитика банка Дмитрия Грицкевича, краткосрочно давление на госбумаги может сохраниться. Консолидация рынка ОФЗ в четверг продолжилась, инвесторы начали частично фиксировать прибыль после прошедшего заседания ЦБ в прошлую пятницу. Так, по итогам торгов доходность 5-летних ОФЗ выросла на 3 б.п. – до 6,2% годовых, 10-летних – также на 3 б.п. – до 6,46% годовых. Рынок ОФЗ накануне заседания ЦБ показал опережающее снижение доходностей, уже отражающее снижение ставки ниже текущего уровня в 6,5% годовых.

При этом очередное заседание регулятора пройдет только через 1,5 месяца (23 декабря), отмечает аналитик Промсвязьбанка, в результате чего инвесторы пока воздерживаются от новых покупок ОФЗ. "В этом ключе, повышается зависимость динамики госбумаг от внешних факторов, которые локально выглядят негативно – снижение цен на нефть и рост давления на рубль, - указывает Дмитрий Грицкевич. - Вместе с тем, среднесрочные цели по 10-летним госбумагам мы сохраняем на уровне 6,25%-6,30% годовых при снижении ставки до 6,0% годовых (снижение на 25 б.п. в декабре и на 25 б.п. – в 1 квартале 2020 года)".