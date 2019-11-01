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01 ноября 2019 года 10:21

Рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов на ожидании новостей о переговорах США и КНР

Москва. 1 ноября. Доллар слегка снижается, евро немного подрастает на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах в ожидании новостей относительно торговых переговоров между США и Китаем.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,02-64,14 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,12 руб./$1 (-1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,57 руб./EUR1 (+6,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,24 копейки к уровню закрытия четверга, до 67,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 34,27 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 37,87 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику в основных парах, так как внимание участников рынка вновь переключилось на торговый конфликт США и Китая. Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти Китая сомневаются в возможности заключения полномасштабной долгосрочной торговой сделки с США, несмотря на то, что стороны приблизились к подписанию соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Источники отмечают, что в частных беседах с различными посредниками, посещавшими Пекин за последние недели, представители КНР предупреждали, что Китай не пойдет на уступки по самым острым вопросам. Они также высказывают опасения относительно импульсивности президента США Дональда Трампа, отмечая риск того, что он может отменить даже промежуточную сделку, которую стороны планируют оформить официально в ближайшие недели.

Между тем Трамп написал в "Твиттере", что Вашингтон и Пекин занимаются поиском новой площадки для проведения встречи американского президента и председателя КНР Си Цзиньпина с целью подписания главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора.

Цены на нефть разнонаправленно меняются утром в пятницу, однако завершают неделю резким снижением на фоне сохраняющихся опасений ослабления глобального спроса в условиях торгового спора США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК понизилась на 0,05% - $59,59 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,22% - до $54,3 за баррель.

С начала этой недели Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 4,1%. В октябре стоимость Brent выросла на 0,9%, WTI - на 0,2%.


Опубликовано: /Финмаркет/
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