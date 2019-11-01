Оптимизм на рынках акций и облигаций EM за неделю достиг многонедельного максимума - "БКС Глобал Маркетс"

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Оптимизм на развивающихся рынках (EM) по итогам недели, завершившейся 30 октября 2019 года, достиг многонедельного максимума, не обойдя стороной и Россию, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. В то же время бонды вновь стали пользоваться спросом.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 24 по 30 октября составил $100 млн против оттока $30 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

"Мы позитивно оцениваем такую динамику и видим потенциал роста на краткосрочную перспективу", - пишет Смольянинов.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетный период составил порядка $20 млн против оттока $60 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован отток на уровне $10 млн против оттока $20 млн на прошлой неделе (вторая неделя оттока).

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) приток капитала составил $80 млн против $30 млн притока неделей ранее (третья неделя притоков). В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала на уровне $10 млн.